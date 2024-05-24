برلمانية تقترح الاستفادة من مشروعات طلاب الفنون لتجميل الميادين

تقدمت النائبة الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، باقتراح برغبة للجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بشأن الاستفادة من مشروعات طلاب كليات الفنون الجميلة في تطوير وتجميل ميادين المحافظات بالجمهورية.

تفاصيل المقترح

وأوضحت النائبة في اقتراحها أن مشروعات تخرج طلاب الفنون الجميلة تُعد علامة فارقة في حياة الخريج، حيث تُشكل فرصةً لاختبار مهاراتهم الإبداعية وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت أنه تتميز هذه المشروعات بعدة مميزات، منها الإبداع والابتكار: يتمتع طلاب الفنون الجميلة بقدرات إبداعية عالية تُمكنهم من تصميم مشروعات مميزة وفريدة من نوعها، وكذلك الجودة والكفاءة: تُنفذ مشروعات التخرج تحت إشراف أساتذة متخصصين، ممّا يضمن جودة العمل وكفاءته، وكذلك التنوع: تُغطي مشروعات التخرج مختلف مجالات الفنون الجميلة، مثل: النحت، والرسم، والتصوير، والتصميم، ممّا يُتيح إمكانية تنفيذ مشروعات متنوعة تُثري الميادين وتُضفي عليها طابعًا جماليًا خاصًا.

وتابعت: "كذلك تدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم: تُساهم هذه المشروعات في تدريب الطلاب على العمل في بيئة عملية حقيقية، وتطوير مهاراتهم في التواصل والتعاون مع مختلف الجهات المُشاركة في تنفيذ المشروع، وكذلك المساهمة في خدمة المجتمع: تُعد هذه المشروعات فرصةً للمساهمة في خدمة المجتمع، وتحسين المظهر الحضاري للميادين، وتعزيز القيم الجمالية لدى المواطنين.

وأشارت النائبة إلى أنها تهدف من خلال هذا الاقتراح إلى: الاستفادة من إبداعات طلاب الفنون الجميلة في تجميل وتطوير ميادين المحافظات وخلق بيئة جمالية تُسهم في تحسين الحالة النفسية للمواطنين وتعزيز الهوية الثقافية للمجتمع وتوفير فرص عمل للخريجين.



ودعت النائبة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية، لوضع خطة للاستفادة من مشروعات طلاب الفنون الجميلة في تجميل ميادين المحافظات وتخصيص ميزانية مناسبة لتنفيذ هذه المشروعات وتكريم الطلاب المُتميزين في هذه المشروعات.



وأكدت النائبة رشا المهدى، على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب الإبداعية في خدمة المجتمع، وتطوير المظهر الحضاري للمحافظات، وتعزيز القيم الجمالية لدى المواطنين.