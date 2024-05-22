عقيل: نستكمل عقد دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين

يستكمل التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، اجتماعاته مع المنظمات، وذلك في إطار الاستعدادات لصياغة تقرير مشترك يٌقدم إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وناقش الاجتماع الموضوعات والقضايا الحقوقية التي سوف يتم إدراجها في التقرير الذي سيتم تقديمه باسم التحالف المصري إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يناقش أوضاع حقوق الإنسان ومدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية وفق تعهداتها الدولية، فضلا عن توزيع الأدوار بين أعضاء التحالف في صياغة التقرير، كل منظمة وفقًا لتخصصها ومنطقتها الجغرافية داخل مصر.

ويستمر التحالف في عقد دورات تدريبية تهدف إلي رفع قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني، على متابعة تنفيذ مصر لتعهداتها الدولية، وكيفية كتابة وصياغة التقارير وفقا للمعايير الدولية وعقد مجموعة من الأنشطة لتعزيز آليات مشاركة المجتمع المدني في كل مراحل عملية الاستعراض.

وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ضرورة تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دور آلية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لذلك ستستكمل مؤسسة ماعت بالتعاون مع التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، عقد الدورات التدريبية لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين حول الاستعراض الدوري الشامل وآليات العمل والمشاركة.

وأكد عقيل أن التحالف سوف يستكمل الحلقات النقاشية مع جميع أصحاب المصلحة المختلفين على مستوى الجمهورية للخروج بعدد من التوصيات العملية والأفكار التي يمكن إدراجها والبناء عليها في تقرير التحالف التي سيتم تقديمه في يوليو 2024.