الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقيل: نستكمل عقد دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين

أيمن عقيل
أيمن عقيل

يستكمل التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، اجتماعاته مع المنظمات، وذلك في إطار الاستعدادات لصياغة تقرير مشترك يٌقدم إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وناقش الاجتماع الموضوعات والقضايا الحقوقية التي سوف يتم إدراجها في التقرير الذي سيتم تقديمه باسم التحالف المصري إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يناقش أوضاع حقوق الإنسان ومدى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية وفق تعهداتها الدولية، فضلا عن توزيع الأدوار بين أعضاء التحالف في صياغة التقرير، كل منظمة وفقًا لتخصصها ومنطقتها الجغرافية داخل مصر.

ويستمر التحالف في عقد دورات تدريبية تهدف إلي رفع قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني، على متابعة تنفيذ مصر لتعهداتها الدولية، وكيفية كتابة وصياغة التقارير وفقا للمعايير الدولية وعقد مجموعة من الأنشطة لتعزيز آليات مشاركة المجتمع المدني في كل مراحل عملية الاستعراض.

وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ضرورة تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دور آلية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لذلك ستستكمل مؤسسة ماعت بالتعاون مع التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، عقد الدورات التدريبية لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين حول الاستعراض الدوري الشامل وآليات العمل والمشاركة.

وأكد عقيل أن التحالف سوف يستكمل الحلقات النقاشية مع جميع أصحاب المصلحة المختلفين على مستوى الجمهورية للخروج بعدد من التوصيات العملية والأفكار التي يمكن إدراجها والبناء عليها في تقرير التحالف التي سيتم تقديمه في يوليو 2024.

القضايا الحقوقية التحالف المصري الاستعراض الدورى الشامل أوضاع حقوق الإنسان دورات تدريبية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

نتيجتك الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة