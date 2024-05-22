للعام العاشر.. "مصر الخير" تطلق حملة صك الأضحية

دشنت مؤسسة مصر الخير رسميًا حملة صك الأضحية والتي تنفذها للعام العاشر علي التوالي، بحضور المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج ومحمود المصري، مدير حملة صك الأضحية، ومروة أسامة نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أرض الخير التابعة لـ "مصر الخير".

وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إنه للعام العاشر علي التوالي تطلق مؤسسة مصر الخير حملة صك الأضحية، موضحًا أن المؤسسة مستمرة في ما تميزت به خلال السنوات الماضية من تقديم اللحوم البلدية.

وأشار إلى أن صك الأضحية مع مؤسسة مصر الخير يعتبر نموذج متكامل للتنمية وليس مجرد تسهيل أداء شعيرة إسلامية علي المضحيين، من خلال لحوم بلدية للمستحقين وأداء شعيرة للمضحيين وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين سلسلات الإنتاج الحيواني، مضيفًا أن مصر الخير حريصة علي نقل تجربتها في تحسين سلالات الإنتاج الحيواني للخريجين.

قيمة صك الأضحية تبلغ 9900 جنيه

وأشار إلى أن قيمة صك الأضحية تبلغ 9900 جنيه، حيث يبلغ متوسط وزن الصك من 25 إلى 27 كيلوجرام من اللحوم البلدية الصافية، مضيفًا أن الذبح يتم وفق الضوابط الشرعية الإسلامية، كما يتم انتداب عددًا من المتخصصين من أقسام الانتاج الحيواني بكليات الزراعة للإشراف علي عملية إختيار أفضل رؤس الماشية حرصًا علي الشفافية في إختيار أفضل رؤس الماشية ومطابقتها للشروط والضوابط الشرعية.

وأوضح أن رؤوس الماشية المختارة يتم نقلها إلي المجازر الحكومية كي تتم عملية الذبح خلال الفترة الشرعية للذبح من بعد صلاة العيد حتي ظهر رابع يوم.

لحوم الأضاحي

وأشار إلى أنه يتم ذبح ما يزيد عن عدد الصكوك التي تم شراؤها من المتبرعين فدءًا عن المسلمين غير القادرين، مشيرًا إلى أن عملية توزيع اللحوم علي المستحقين تبدأ فور الانتهاء من عمليات الذبح لإدخال الفرحة والسرور وتحقيق المشاركة المجتمعية في تناول لحوم الأضاحي في العيد، كما تبدأ عملية توزيع نصيب المتبرعين والتي تبلغ ثلث قيمة الصك من رابع أيام العيد من خلال فروع مصر الخير، أو من خلال توصيلها للمنازل مجانا من خامس أيام العيد، داعيًا المتبرعين لسرعة الحجز حيت يتم توصيل نصيبهم الشرعي لهم مبكرًا.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير أنه تسهيلًا علي الشركات والمؤسسات أو الأفراد الراغبين في شراء أضحية كاملة أو أكثر فإن المؤسسة اتاحت هذا المحور علي أن يتم توصيل اللحوم وتوزيعها في القرية أو المكان الذي يريده المتبرع أو من خلال ترشيح قرية للتوزيع فيها.

واستكمالا لسلسلة التسهيلات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير أوضح المهندس أحمد علي أنه تم إتاحة محور لحوم صدقة لغير القادرين علي شراء صكوك حيث تبلغ قيمة كيلو الصدقة 400 جنيه على يتم أن تجميع الأعداد وذبح ما يوازي قيمتها وتوزيعها خلال العيد أو من خلال برامج الاطعام الأخري التي تنفذها مؤسسة مصر الخير.

من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة مصر الخير عن توفير صك جديد لأول مرة يتم طرحه ضمن حملات صكوك الأضاحي، وهو "صك الخير" والذي تستهدف منه مصر الخير إرسال وتوزيع لحوم عيد الأضحى على أهالي قطاع غزة.

وقال محمود المصري، مدير حملة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، إن منتج "صك الخير" تكلفته 8500 جنيه، وأن الهدف منه توزيع لحوم الأضاحي إلى أسر قطاع غزة والأسر المستحقة في المحافظات.

وأضاف "المصري" أن مزرعة مؤسسة "مصر الخير" في أبو سمبل، تلتزم بالذبح أيام التشريق بدءًا من أول يوم العيد وحتى ظهر رابع يوم، في المجازر المعتمدة في المحافظات الحدودية، مؤكدًا أن جودة اللحوم بالنسبة لمؤسسة مصر الخير، هي شئ أساسي منذ 10 سنوات.

وأكدت مروة أسامة نائب المدير التنفيذي، لمؤسسة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير": أن مؤسسة "مصر الخير" تعتمد في حملة "صك الأضحية" على أفضل سلالات اللحوم البلدية حيث لدينا خبراء على أعلى مستوى في هذه المزارع التى لا نمتلك فيها العجول وإنما يمتلكها المستفيدون وفي نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحي تشتري المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقًا للشريعة وتوقيتات الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول 9 كيلو جرام من اللحم الصافي للمتبرع وتوزيع 18 كيلو جرام على المستحقين.

وقالت في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي بالمزرعة: إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التي تقدمها مؤسسة "مصر الخير" سنويًا نظرًا لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهي ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير لخلق مستثمر صغير، حيث أنها تحقق سنويًا تغيير جذري فى حياة العديد من المستحقين الذين يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالي الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى المستثمرين في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعد من أهم أهدافنا في التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية في مصر.

وناشدت مروة أسامة جميع الراغبين في شراء صكوك الأضحية سرعة حجزها والمشاركة في الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن المواشي بمزارع مصر الخير بلدي تمامًا واكبر أطباء تغذية يشرفون على الأعلاف وتسمين المواشي، وليست فكرة صك ولحوم يتم توزيعها وانما قصة حياة فوق 7000 مستفيد سيدات وشباب كانوا عاطلين العمل وقدمت لهم مؤسسة مصر الخير التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، حيث يعد هذا المشروع أكبر مثال للتكافل الإجتماعي ومن أكثر النماذج الناجحة.

وأوضحت أن صك الأضحية مع مصر الخير يوفر الأضحية بمبلغ مناسب مع الوصول للمحتاجين في المحافظات الحدودية والأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

جانب من تدشين الحملة

جانب من تدشين الحملة

جانب من تدشين الحملة

جانب من تدشين الحملة

جانب من تدشين الحملة