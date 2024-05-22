الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترحب بالاعتراف الأوروبى الثلاثى بدولة فلسطين

علاء شلبي
علاء شلبي

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإعلان قادة النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يأتي اعترافًا وتأكيدًا لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

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 تمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن الخطوة المقدرة تمنح الأمل للضحايا الفلسطينيين بأن الدماء الغالية التي أهدرها ويهدرها الاحتلال الإسرائيلي عبر سلسلة من الفظاعات والجرائم المروعة لم تذهب سدى.

 الاتحاد الأوروبي

وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تمتد لتشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة اختلال الموازين الغربية وتأكيد اتساق الأقوال مع الأفعال، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس العربية الفلسطينية.

من جهته، أكد وزير خارجية إيرلندا، مايكل مارتن، أن بلاده قدمت طلبًا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مضيفًا أنه يجب وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ولن نقبل جرائم الإبادة بحق الأطفال والنساء، وننسق مع الجانب الأوروبي لتحقيق حل الدولتين عبر مفاوضات مكثفة.

وأوضح أن بلاده تدعم التصويت المقبل في مجلس الأمن بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، عن اعتراف بلاده رسميًا بالدولة الفلسطينية. 

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيًا ومستمدة من السلطة الفلسطينية، وعلى الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتابع: "الاعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا، والحرب الدائرة في غزة جعلت من الضروري حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار".

المنظمة العربية لحقوق الإنسان الفلسطينيين النرويج وإيرلندا وإسبانيا الدولة الفلسطينية

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