باحث: مصر أكدت أن فلسطين أحد أهم جوانب الأمن القومى المصرى

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية ترسل الكثير من الرسائل الحازمة للعالم بأكمله بشأن القضية الفلسطينية بوصفها أن فلسطين أحد أهم جوانب الأمن القومي المصري.

الأمن القومي المصري

أكد عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أعلنت مرارًا وتكرارًا كافة الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية، ورفضت بشكل واضح من قبل التنسيق مع إسرائيل بشأن هذه العملية العسكرية.

الدعم المصري لفلسطين

وأضاف في حديثه، أن مصر تخاطب المجتمع الدولي لمحاولة الضغط على إسرائيل بصورة كبيرة وسريعة لوقف إطلاق النار في غزة ولمحاولة فتح المعابر البرية والسماح للمساعدات الإنسانية بالعبور بسلم وأمان.