البعثة المشتركة لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين في مصر تستكمل جولتها بزيارة مستشفيات الغربية

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان "فلسطين" استكمال جولتها في زيارة (مستشفيات مبرة المحلة بمدينة المحلة والمجمع الطبي بمدينة طنطا) بالغربية، لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين التي تستقبلهم مستشفيات مصر منذ بء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتستهدف البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية زيارة خمسة محافظات هي (الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وكفرالشيخ) من أجل استكمال إعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وأعرب عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الرعاية الصحية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين، محذرا من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلال معبر رفح على نحو يؤدي لمواصلة إغلاقه بما يحول دون خروج الجرحى والمرضى منذ ٦ مايو الجاري.

وقال إن الشعب الفلسطيني يشعر بمزيد من الاحباط إزاء اقتصار أوامر اعتقال الجناة الإسرائيليين على رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمعزل عن القادة العسكريين والأمنيين وقادة سياسيين آخرين، داعيا كذلك للاهتمام بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال قبل ٧ أكتوبر.

وقد بدأت المرحلة الثانية من أعمال البعثة المشتركة بزيارة الشرقية يوم السبت الماضي ١٨ مايو الجاري بمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، ومستشفى ههيا المركزي).

يذكر ان المرحلة الأولى شملت زيارة ١٢ مستشفى في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والقاهرة، وتم الإعلان عن تقرير المرحلة الأولى في ٦ أبريل الماضي، تضمن توثيق ٨٥ شهادة منتخبة من مجمل ما تلقته البعثة.