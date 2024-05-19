الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرب على غزة.. توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين المنقولين إلى مصر

الجرحى الفلسطينيون
الجرحى الفلسطينيون المنقولون إلى مصر

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شهادات الجرحى الفلسطينيين، الذين تم نقلهم إلى مصر لتلقي العلاج.

وقال مسئول المنظمة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنهم زاروا مستشفيات سيناء والقناة وبعض مستشفيات القاهرة والشرقية، موضحًا أن الغرض الرئيسي من زيارة المرضى الاستماع إلى شهاداتهم، حيث ارتكبت بحقهم جرائم حرب بالغة الخطورة، بالإضافة إلى الوقوف على وضعهم الصحي.

وأشادت سيدة فلسطينية، بالدعم الذي تلقوه من الأطباء، قائلة: "شعرت وكأنهم إخواني"، وقالت والدة طفلة فلسطينية إن ابنتها تحسنت بشكل كبير خلال 10 أيام، وكانت مركبة قسطرة وعندها شق حنجري قفل.

من ناحيته، قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة الشرقية، إنهم يقدمون الخدمة لـ44 ألفا أو 45 ألف مواطن يترددون على منافذ تقديم الخدمة، وأضيف لهم إخواننا في غزة.

الجرحى الفلسطينيين شهادات الجرحى الفلسطينيين العلاج القاهرة الإخبارية مستشفيات سيناء و سيدة فلسطينية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

عاجل.. استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة جنوب جنين بالضفة

نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات اعتداء على الدستور والقانون

عاجل.. القاهرة الإخبارية: موجات قصف للاحتلال على شرق رفح الفلسطينية

"الديهي" يرد على شائعات الإخوان الصهيونية ومزاعم تراجع مصر عن موقفها بمحكمة العدل

نقيب الزراعيين يكشف سبب هجوم الغربان فى الإسماعيلية وطرق مكافحتها

الزمالك ضد نهضة بركان.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء

عزة مصطفى: كل الأجيال تعشق عادل إمام وأعماله ستبقى مثل "أم كلثوم"

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"منار" في دعوى خلع: "قفشت جوزي عند جارتي وقالي بصلح الخنفية"

اختلس أموال عمله.. السجن المؤبد غيابيًا لمندوب مبيعات بالإسكندرية

التليفزيون الإيرانى: مروحية فى قافلة تقل الرئيس الإيرانى تعرضت لحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا