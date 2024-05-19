الحرب على غزة.. توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين المنقولين إلى مصر

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شهادات الجرحى الفلسطينيين، الذين تم نقلهم إلى مصر لتلقي العلاج.

وقال مسئول المنظمة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنهم زاروا مستشفيات سيناء والقناة وبعض مستشفيات القاهرة والشرقية، موضحًا أن الغرض الرئيسي من زيارة المرضى الاستماع إلى شهاداتهم، حيث ارتكبت بحقهم جرائم حرب بالغة الخطورة، بالإضافة إلى الوقوف على وضعهم الصحي.

وأشادت سيدة فلسطينية، بالدعم الذي تلقوه من الأطباء، قائلة: "شعرت وكأنهم إخواني"، وقالت والدة طفلة فلسطينية إن ابنتها تحسنت بشكل كبير خلال 10 أيام، وكانت مركبة قسطرة وعندها شق حنجري قفل.

من ناحيته، قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة الشرقية، إنهم يقدمون الخدمة لـ44 ألفا أو 45 ألف مواطن يترددون على منافذ تقديم الخدمة، وأضيف لهم إخواننا في غزة.