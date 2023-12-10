وسط إقبال كبير.. انطلاق التصويت في لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك

انطلق التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك، واصطف عدد كبير من الشباب مبكرا أمام اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم.

عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، داخل مصر، وتستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

و حددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية، عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة.