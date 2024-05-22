الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب بالشيوخ: مصر نجحت فى حشد رأى عام عالمى داعم لغزة

غزة
غزة

قال محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ما هى إلاّ ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، مشددًا على أن دور مصر في القضية الفلسطينية منذ 1948 لا ينكره أحد فقد نجحت بجهود مضنية خلال الأشهر الماضية لتكوين رأي عام دولي رافضًا الاستمرار العدوان الإسرائيلي.

أضاف البدري، في تصريحات له، أن مصر كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت أساس المفاوضات التي جرت في العواصم المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصر أن تغير أي جزء من المقترحات دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وأن محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما وصف محاولات إلقاء اللوم على مصر بأنها "أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤوليات".

وشدد عضو الشيوخ على أن مصر أعلنت موقفها الداعم لوقف إطلاق النار الدائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعبر الرئيس السيسي عن ذلك خلال لقاءاته مع المسئولين الدوليين، لافتًا إلى أن العالم أشاد بدور مصر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعيد التأكيد على أن محاولات تشويه الدور المصري لن تنجح في إضعاف التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الأشهر الماضية من خلال جهود حثيثة في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي، بالتوازي مع جهود غير مسبوقة في التاريخ؛ لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع للتخفيف من معاناة أهل غزة، وكذلك الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

النائب محمد البدري مجلس الشيوخ قناة CNN هدنة انسانية القضية الفلسطينية

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