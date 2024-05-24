الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 30 ألف طن قمح إلى صوامع وشون القمح فى دمياط

قمح دمياط
قمح دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموس، الذى بدأ الشهر الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس 2024، مؤكدة وصول الكمية الموردة حتى أمس إلى 30885 طنا و339 كيلوجراما، بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو، بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

 توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال التوريد

وأكدت محافظ دمياط أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، وفي هذا الصدد فقد وجهت الدكتورة منال عوض بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورًا.

جدير بالذكر، أن المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام بلغت ٣٦١٣٨ فدانا، بزيادة تخطت ٥ آلاف فدان عن العام السابق حيث تم حصاد ٣٠٥٢٣ فدانا حتى الآن.

 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 51568 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 245159 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3538 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي والقليوبية، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية،  وعدد 10 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2889 طن أسمنت معبأ، قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى (3051 طنا) من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6025 حركة، حيث تابع ميناء دمياط حركة تداول القمح دخولا وخروجا من وإلى صوامع الغلال في ميناء دمياط خلال الفترة الماضية. 

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