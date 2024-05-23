الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة: السلع الزراعية انخفضت أسعارها فى الأسواق وارتفعت جودتها

منتجات زراعية
منتجات زراعية

أكد المهندس علاء البحراوي إخصائي البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه للعودة للأسعار القديمة رغم انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، حيث إن تكلفة الإنتاج ارتفعت وأن أسعار السلع الزراعية من الخضر والفاكهة لا تقارن بالسلع الأخرى وقد أصبحت السلع الزراعية رخيصة وذات جودة عالية خاصة الخضر والفاكهة، ولدينا سلع زراعية ارتفعت جودتها وانخفاض أسعارها، وأن محصول الموز طوال العام بـ12.5 جنيه، والخيار كذلك، وأسعار الكرنب منخفضة بـ5 جنيهات و10 جنيهات الكرنبة الواحدة، وباقي الخضار، كما أن السلع الزراعية لم ترتفع بما ارتفعت المرتبات.

جودة الإنتاج الزراعي

قال البحراوي في تصريحات لـ"الدستور" إنه لا بد من مراعاة المزارع وجودة الزراعة، حيث إن أسعار الخضر والفاكهة تنخفض إلى أدنى مستوياتهم في موسمها مثل البطيخ والخوخ والخضار والبامية والملوخية، حيث إن الخضار والفاكهة حاليا هي أرخص السلع الزراعية وجميعها في متناول المواطن العادي خاصة السلع المعتاد استهلاكية في المنازل كالطماطم والبصل والخضار، وأن رفع بعض السلع الزراعية خلال الفترة الماضية هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف البحراوي أن أسعار السلع المرتفعة لا يحصل من سعرها المزارع سوى على 25% منها، والباقي للحلقات الوسيطة والتي تحصل على أغلب الأرباح، حيث يحصل عليها تاجر الجملة والوسطاء والنقل، مطالبا بتحليل هذه الحلقات الوسيطة من خلال زيادة المعارض، ولابد من إنتاج السلع من المنتج للمستهلك للحد من السلسلة الوسيطة ودعم المزارع في تكلفة الإنتاج حيث أن خدمة قيراط الأرض بـ50 جنيها وساعة الري بـ60 و70 جنيها.

وكان أكد المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، انخفاض أسعار السلع الزراعية نتيجة انخفاض الدولار وانخفضت أسعار البصل، حيث وصل إلى 5 جنيهات نتيجة قيام عدد كبير من المزارعين بزراعة البصل ووصلت المساحات 285 ألف فدان هذا العام لأول مرة، وكذلك انخفاض أسعار الطماطم وستنخفض أسعار الخيار والباذنجان.

-الزراعة السلع الزراعية انخفضت أسعارها الاسواق وارتفعت

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