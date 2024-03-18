الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

خبراء يتوقعون انخفاض أسعار السلع الغذائية والمنتجات بعد القرارات الاقتصادية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شهدت أسعار المنتجات والسلع الغذائي انخفاض خلال الأسبوع الأول من رمضان بنسبة ملحوظة، وخاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة علي السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ.

 

وقال الخبراء أن أسعار السلع والمنتجات سوف تستمر في الانخفاض التدريجي خلال الأسبوعين القادمين بعد  تغطية السوق بالمنتجات بالكامل،خاصة أن تسعيرها السابق كان مرتبط بسعر صرف الدولار في السوق السوداء ،مما أحدث فجوة في الأسعار خلال الشهرين الماضيين.

 


وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا تدريجي للخضار والفواكهه بشكل ملحوظ لكثير من السلع لافتًا إلي أن التراجع شهد انخفاض بنسبة تخطت ال50% لبعض السلع مثل الجزر الذي تراجع سعره من 12 جنيه ل5 جنيهات فقط كما تراجعت أسعار الطماطم من 13 جنيه لسعر 7 و8 جنيهات وغيرها من السلع الغذائية الأخري.

واضاف نجيب، أن أسعار الأسماك والدواجن شهدت تراجع أيضا وصل إلي 20% حتي الآن من المتوقع أن تشهد انخفاض تدريجيًا خلال الأسبوع القادم.

في السياق ذاته، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب مستمرة في الانخفاض التدريجي حتي تصل للسعر العادل وتساوي سعر الدولار بسعر البنك وليس السوق السوداء.


في السياق ذاته، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت والجبس خلال الأسبوع الماضي وخاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

واضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن أسعار المنتجات سوف تشهد موجه انخفاض اخري خلال الأسبوع الجاري وفي حالة استقرار سعر الدولار سوف تشهد الاسعار بعدها استقرار.

وأكد علي جهود الحكومة المصرية في مواجهه التحديات الاقتصادية التي تمر بها وقدرتها على السيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها.

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