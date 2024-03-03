"الغرف التجارية": أسعار الخضروات والفاكهة ليست متعلقة بالدولار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار بعض السلع يجر جميع الأصناف الأخرى، موضحًا أن أسعار الخضروات والفاكهة ليست متعلقة بسعر الدولار.

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر لا تعاني من أي أزمة في الخضروات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي منها.

وأشار إلى أننا لدينا زيادة في المعروض تؤدي إلى الإتاحة وثبات في الأسعار ثم انخفاض تدريجي: "أسعار الطماطم اليوم في أسواق الجملة تتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفي أسواق التجزئة من 8 إلى 10 جنيهات، كما أن سعر البطاطس في أسواق الجملة من 7 إلى 10 جنيهات، والتجزئة من 12 إلى 15 جنيهًا".

وتابع: "سعر البصل في أسواق الجملة من 10 إلى 12 جنيهًا، ومن 15 إلى 18 جنيهًا في أسواق التجزئة، إضافة لانخفاض أسعار الثوم".