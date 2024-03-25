الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

السلع الزراعية
السلع الزراعية

قال المهندس علاء البحراوي، أخصائي البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزيادة في أسعار السلع الزراعة، بعد تحريك أسعار السولار والبنزين غير مبررة، وزيادة وهمية حددها التجار وأصحاب وسائل النقل.

وأشار البحراوي"، إلى أن الأسعار ستستقر وتعود للأسعار الحقيقية بمجرد بمجرد زيادة الإنتاج من السلع الزراعية وزيادة المعروض في الأسواق، ما يدفع إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى رغم تحريك أسعار المحروقات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الزراعة ستواجة ارتفاع أسعار السلع الزراعية مقارنة؛ من خلال العروض التي تقدمها الوزارة في المنافذ على مستوى الجمهورية ومعارض "خير مزارعنا لأهالينا"، واستمرار هذه المنافذ طول العام وليس شهر رمضان فقط، إلى جانب استمرار المنافذ للعمل خلال العام في باقي المحافظات، ما يقلل تكلفة المنتج من السلع الزراعية وبالتالي تنخفض الأسعار.

وأكد على ضرورة دعم منافذ الزراعة بالمنتجات الزراعية من إنتاج الوزارة ومنتجات القطاع الخاص، مع تشجيع القطاع الخاص على التوسع في منافذ البيع مع الرقابة المحددة على هذه المنافذ، مشيرا الى إنتاجية الخضر والفاكهة مرتفعة نتيجة استباط أصناف جديدة من التقاوي التي يتم زراعتها وذات الإنتاجية المرتفعة.

ونوه أخصائي البساتين بوزارة الزراعة، بأن الزراعة في مصر تعتمد على المشاتل الحديثة والصوب الزراعية بطرق جديدة ترفع الإنتاجية من المحاصيل الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية، حيث إن مستلزمات الإنتاج متوفرة ووجود البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وهو مايقوم به البرنامج من إنتاج تقاوي الخضر وبالتالي تنخفض الأسعار مع زيادة الإنتاج من جراء إنتاج هذه التقاوي المميزة.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن رفع أسعار السولار سيؤدي إلى زيادة سعر المنتج الزراعي رغم تراجع الطلب على السلع الزراعية على الحبوب، ولم تتحرك أسعار الذرة وفول الصويا رغم زيادة سعر السولار.


ولفتت "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إل أنه لا بد من دعم المزارع ومواجهة ارتفاع أسعار التقاوي؛ بسبب الشركات الخاصة التي ترفع ألا سعار إلى جانب العمالة المرتفعة وأسعار الأسمدة، حيث إن 75% منها تابعة للقطاع الخاص، ولا بد من دعم المزارع والمستهلك منها.

-الزراعة تعلن خطتها لمواجه أثر تحريك أسعار المحروقات على السلع

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

تأمين استهلاك رمضان.. تلبية احتياجات المواطن المصرى فى المقام الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

"الحكومة" تلقت 130 ألف شكوى وطلب واستغاثة ديسمبر الماضى

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الأكثر قراءة

عاجل|انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟