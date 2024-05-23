رغم التوتر مع نتنياهو.. رئيس "النواب الأمريكى" يلقي خطابا فى حفل بالسفارة الإسرائيلية

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون والنائب الديمقراطي الأمريكي بيت أجيلار، خطابين رئيسيين في حفل الاستقبال الذي تقيمه السفارة الإسرائيلية، بمناسبة عيد الاستقلال يوم الخميس، حسبما ذكرت رويترز.

ويأتي هذا التجمع وسط توترات بين الزعيم الديمقراطي الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الدفع الأمريكي لإسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في الحرب ضد مقاتلي حماس في غزة.

توضيح وجهات النظر بعد 8 أشهر من الصراع

وذكرت رويترز أنها ستكون فرصة لجونسون، الناقد الصريح لسياسة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل، وأجيلار، حليف بايدن، لتوضيح وجهات نظرهما بعد أكثر من سبعة أشهر من الصراع.

وعادة ما ترسل الإدارة الأمريكية المتعاقبة مسؤولين كبارًا لحضور احتفالات عيد الاستقلال في واشنطن.

كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي دعت في الأسابيع الأخيرة إلى وقف إطلاق النار في غزة، قد ألقت الكلمة الرئيسية في العام الماضي، والتي كانت في معظمها تمجد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

السفارة أرادت تكريم المشرعين بالتحدث تقديرا لموافقة الكونجرس على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة

وبحسب رويترز، قال مسؤول إسرائيلي هذا العام إن السفارة أرادت تكريم المشرعين بأدوار التحدث تقديرا لموافقة الكونجرس على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لإسرائيل.

وقالت السفارة في بيان إن “مشاركتهم تسلط الضوء على الدعم القوي من الحزبين لإسرائيل في الولايات المتحدة، وفي الكونجرس على وجه الخصوص، وتتحدث عن التحالف الإسرائيلي الأمريكي الدائم”.

بسبب الرئيس الكيني.. تضارب في المواعيد لكبار أعضاء الإدارة

ويقام حفل الاستقبال في نفس الليلة التي يقام فيها حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض للرئيس الكيني وليام روتو، والذي قال المسؤول الإسرائيلي إنه خلق تضاربا في المواعيد لكبار أعضاء الإدارة.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن هناك مسؤولين آخرين في الإدارة الأصغر سنا مدرجون على قائمة ضيوف السفارة.

وقالت السفارة إن "جونسون"، رئيس مجلس النواب وأرفع عضو جمهوري في الكونجرس، وأجيلار، رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، حصلا على مكانين للتحدث الرئيسي مساء الخميس.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب من رويترز للتعليق على غياب مسؤول إداري من قائمة المتحدثين.