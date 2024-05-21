البيت الأبيض يحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بإغلاق بث أسوشيتد برس في غزة

حث البيت الأبيض إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على التراجع عن قرارها بإغلاق ومصادرة كاميرا حية في غزة تابعة لوكالة أسوشيتد برس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لقد تواصلنا بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإجراء ولمطالبتهم بالتراجع عنه"، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، اتهم وزير اتصالات الاحتلال الإسرائيلي شلومو كارهي وكالة أسوشييتد برس بانتهاك قانونها الجديد من خلال توفير بث الكاميرا لآلاف من عملائها الإخباريين، بما في ذلك قناة الجزيرة.

منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل لتخفيف القيود كافة

وفي سياق متصل، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى تخفيف جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الطريق الرئيسي لدخول المساعدات الطبية الحيوية إلى غزة من مصر قد تم قطعه خلال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مدينة رفح جنوب غزة.

وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف: "في الوقت الذي يواجه فيه شعب غزة المجاعة، نحث إسرائيل على رفع حصار المساعدات عن غزة والسماح بمرور المساعدات".

وقال تيدروس إنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكنوا من توصيل كميات صغيرة من الوقود إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة، إلا أن كمية الوقود التي تم جلبها كانت أقل بكثير من 60 ألف لتر (15850 جالونًا أمريكيًا) التي يحتاجها الطاقم الطبي يوميًا للعمليات الصحية في غزة.

وتابع: "المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى هو وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة".

وأصرت إسرائيل أنه "لا يوجد حد أقصى" لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل إلى غزة، لكن نظام التفتيش الذي تطبقه على شاحنات المساعدات يعني عدم السماح إلا بجزء صغير فقط من كمية المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي كانت تدخل غزة يوميًا قبل أن تدخل الحرب إلى الجيب. كما تم إغلاق المعابر البرية أو اقتصار وصول الإمدادات إليها.