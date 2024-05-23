الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاة 18 طفلًا من غارة لطيران الاحتلال.. كواليس استهداف سيارة بجنوب لبنان

لبنان
لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن نجاة تلاميذ بـمدرسة ابتدائي، كانت تقلهم حافلة صغيرة، خلال استهداف مُسيّرة تابعة لقوات الاحتلال لسيارة أحد مقاتلي حزب الله كانت تمر أمامهم، ما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي لسيارتهم وإصابة 3 تلاميذ، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ووفقًا للوكالة، فقد تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى بسبب جروح ناجمة عن الزجاج المتطاير بعد الهجوم الجوي، الذي ألقت وسائل الإعلام الرسمية ومصدر مقرب من حزب الله باللوم فيه على إسرائيل.

وقال أحمد قبيسي (57 عاما)، الذي كان يقود الحافلة وعلى متنها 18 طفلا: "في البداية لم نفهم ما يحدث، وكان هناك ذعر بين الأطفال".

وأضاف: "فجأة أصابت غارة السيارة التي أمامنا" قرب بلدة النبطية على بعد نحو 13 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.

وأضاف القبيسي: "تحطم الزجاج الأمامي للحافلة.. تراجعت إلى الخلف، وحينها أصابت الضربة الثانية السيارة" التي كانت أمامه.

إسرائيل وراء الغارة التى أسفرت عن مقتل عضو فى حزب الله 

 

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مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

 

وقال المصدر المقرب من حزب الله، لوكالة "فرانس برس"، إن إسرائيل كانت وراء الغارة التي أسفرت عن مقتل عضو في حزب الله، يدعى محمد علي ناصر فران.

وفي موقع الغارة، الخميس، قال مصور "فرانس برس" إنهم رأوا السيارة المتفحمة وبقع الدم على الطريق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن "هجوم بطائرة مُسيّرة معادية فجرا على طريق كفردجل- النبطية".

وأضافت أن الهجوم "أدى إلى مقتل سائق سيارة" و"إصابة ثلاثة تلاميذ" كانوا في حافلة متجهين إلى المدرسة.

وقالت مدرسة في النبطية، في وقت لاحق، إن الرجل القتيل، فران، كان أيضًا مدرسًا للفيزياء في المدرسة، وأنها تنعى وفاته، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

تلاميذ لبنانيون قتلت غارة جوية حافلة طائرة بدون طيار غزة الغارة الإسرائيلية

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