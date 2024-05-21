قبل مراسم رسمية.. كواليس نقل جثمان إبراهيم رئيسي إلى طهران

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل جثث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والضحايا الآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد بالطائرة إلى مدينة قم المقدسة ثم إلى طهران قبل مراسم رسمية غدا الأربعاء.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي عن حشود كبيرة تتجمع لتقديم العزاء، بينما كان هناك صراع على السلطة خلف الكواليس بينما يحاول النظام التوحد حول مرشح واحد في انتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها مؤقتًا في 28 يونيو، وفي حالة عدم فوز أي مرشح بأغلبية الأصوات، وهو أمر غير مرجح، في انتخابات من المرجح أن تكون ذات إدارة عالية، فسيتم إجراء جولة إعادة في 5 يوليو.

الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيسي



وسيتم نقل جثمان رئيسي في نهاية المطاف إلى بيرجند، في منطقة جنوب خراسان التي يمثلها رئيسي، ثم إلى مرقد الإمام الرضا المقدس في مشهد، مسقط رأسه ومثواه الأخير.

وقُتل رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها وسط ضباب كثيف في المنطقة الجبلية شمال شرق إيران، وتم بث مقطع فيديو في إيران لرجال الإنقاذ المذهولين الذين وصلوا إلى مكان الحادث في غابة كثيفة ولم يكتشفوا أي علامة على الحياة.

ويجري تحقيق في السبب، بما في ذلك السبب وراء اتخاذ قرار بإقلاع مروحية رئيسي في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذير من الطقس الكهرماني للمنطقة.