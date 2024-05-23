الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكليف زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية

البورصة السلعية
البورصة السلعية

قرر مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة في 22 مايو 2024 بتكليف الدكتور زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والأنشطة المالية بخبرة تزيد علي الثلاثين عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرته الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.

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بالإضافة إلى خبرته الممتدة في العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث إنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتى شهر مايو 2024.

فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات الخاصة، بالإضافة إلى عمله في إحدى الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة.

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وذلك إلى جانب خبرته العلمية في تدريس ماجستير إدارة الأعمال– بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

هذا وقد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، بالإضافة إلى قرب حصوله على درجة الدكتوراه (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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