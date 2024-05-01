الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس البورصة السلعية: نتفاوض لطرح سلع جديدة على منصة البورصة

رئيس البورصة السلعية
رئيس البورصة السلعية

قال رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي إن تفاوضا جار مع وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام؛ لطرح مجموعة من السلع بالبورصة في قطاعات البتروكيماويات والقطن.

وأضاف عشماوي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية - أنه جار أيضا بحث إضافة سلع جديدة بقطاع الحاصلات الزراعية والطاقة، متابعا: "نستهدف جموع المصدرين خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن طرح كثير من المعاملات التجارية بالبورصة".

وأكد أن البورصة ليست فقط لتداول السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، منوها بأنه من الممكن خلال الفترة القادمة التنسيق مع بورصات خارجية.

وحول عودة تداول السلعة المتوقفة على البورصة، قال عشماوي إن البورصة ليست مسوؤلة عن تحديد عودة التداول؛ فإنه يتوقف على البائع والجهات التي تقوم بالطرح.

ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية هي الجهة المنوط بها تحديد عودة تداول القمح على منصة البورصة، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الجهة المنوط بها عودة تداول السكر.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوى وزارتي البترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام قطاعات البتروكيماويات القطن

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