غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"، في السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

أبرز المتحدثين في الملتقى

ويتحدث في الملتقى الأستاذ الدكتور إبراهيم فتحي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة، الأستاذة الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذة الدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب المقارن والنقد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور مهندس سعيد محمد عشري خبير الاتصالات وأمن المعلومات.

وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة بابيون باند الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد جودة.

قطاع شئون الانتاج الثقافي

يختص قطاع شئون الانتاج الثقافي بالعديد من المهام الثقافية والتي على ياتي على راسها لتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافيًا وترفيهيًا.