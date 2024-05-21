الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

"السراج" و"الثأر ورحلة العذاب" عروض مسرحية لقصور الثقافة بالشرقية

جريدة الدستور

شهد قصر ثقافة الزقازيق خلال اليومين الماضيين، عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي الأول "السراج" لفرقة مسرح فلاحين المنصورة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

"السراج" تأليف محمد السباعي، وإخراج أحمد الدسوقي، ديكور محمد طلعت، ستايلست يويو حجازي، ماكياج جوزيف وهيب، تأليف موسيقي د. محمد شعيب، ألحان فارس سلامة، غناء محمد الفقي وتيا الشهاوي، أشعار حامد السحرتي، تنفيذ موسيقي نيرة فهمي، تصميم استعراضات أحمد واصف، إضاءة طارق إيهاب، سينماتوغرافي إسلام هلال، فوتوجرافيا جون أمجد، مخرج منفذ روزيت هاني.

وجاء العرض المسرحي الثاني بعنوان "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة المنصورة القومية المسرحية، وتدور أحداثه عن الشاعر امرؤ القيس الذي طرده والده للعراء وأمر بقتله؛ نظرا لخروجه عن طوعه وتقاليد القبيلة والتصاقه بالصعاليك، فتسوقه الأقدار ليكون حاملًا لثأر أبيه الذي قتل غدرا بعد تآمر أمراء القبائل المجاورة عليه، ويمضي "الأمير الشاعر" قدما في طريق الأخذ بالثأر.

"الثأر ورحلة العذاب" تأليف محمد أبوالعلا السلاموني، وإخراج محمد عبدالمحسن، أشعار مسعود شومان، ألحان عبدالله رجال، ديكور سمير زيدان، دراما حركية علي أيمن، ملابس حسام عبدالحميد، إعداد درامي طارق فراج، إضاءة محمود الصاوي، مخرج منفذ محمد أحمد عبدالجواد.

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة من د. عبدالناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضا مسرحيا في هذا الموسم، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية، ويشهد اليوم الثلاثاء عرضا مسرحيا لفرقة قدامى الفلاحين بعنوان "منين أجيب ناس" إخراج محمد فتحي، وتقدم فرقة قصر ثقافة نعمان عاشور عرض "طومان باي- سلطان الحرافيش" إخراج علي سرحان، غدا الأربعاء 22 مايو، وتختتم عروض الفرع مع «مغامرة المملوك جابر» يوم الخميس 23 مايو، إخراج محمد عزت.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 24 مايو بالمركز الثقافي بكفر الشيخ مع مسرحية «الرقعة» لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، إخراج معتصم عبدالرحيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة بيلا يوم السبت 25 مايو عرض «دون كيشوت» إخراج أحمد عمارة، وتقدم فرقة قصر ثقافة فوه عرضها «أنسو هيرو سترات» إخراج أحمد المغربي في يوم الأحد 26 مايو، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان «رصد خان» لفرقة قصر ثقافة دسوق، إخراج محمد علي محمود، وتختتم عروض الفرع يوم الثلاثاء مع مسرحية «إنتر ميتزو» لفرقة كفر الشيخ القومية، إخراج أسامة شفيق.

أما فرع ثقافة دمياط فيقدم 3 عروض مسرحية على مسرح المركز أيضا، بدءًا من الأربعاء 29 مايو مع مسرحية «قصة رجل قبيح» لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي «سينما 30» إخراج عبدالله أبوالنصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية «قصف جبهة» لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميع العروض مجانا في التاسعة مساء.

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عروض الموسم المسرحى عمرو البسيوني السراج فرقة مسرح فلاحين المنصورة الثأر ورحلة العذاب

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