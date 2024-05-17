الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل استجاب القراء لأول رواية عربية بالذكاء الاصطناعي؟.. ورقة بحثية تكشف التفاصيل

سيد ضيف الله
سيد ضيف الله

يشارك الناقد والأكاديمي الدكتو سيد ضيف الله في المؤتمر العلمي الدولي السابع لأكاديمية الفنون،  والذي يعقد تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" بورقة بحثية عنوانها (تلقي القراء لأول رواية عربية مؤلفة بالذكاء الاصطناعي. دراسة في استجابات القراء).

ويكشف سيد ضيف أاستاذ النقد الأدبي تفاصيل"آفاق ومخاوف  توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي.

الناقد والأكاديمي أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدراسة تسعى لاستكشاف العلاقة بين المؤلف والقاريء انطلاقًا من أن القراءة شرط وجود النص، وهو ما يمكن أن يمثل مقولة أساسية من مقولات نظرية التلقي، واستنادًا لتشابك الدلالة الجمالية والدلالة التاريخية اللتين تشتمل عليهما تلك العلاقة بين النص الأدبي والقارىء. 

وتابع: القارىء يقيّم النص جماليًا في ضوء أعمال أدبية مقروءة من قبل ومختزنة بذاكرته، ومن ثم يمكن النظر بحسب ياوس إلى تاريح الأدب على أنه تاريخ للاستقبال الجمالي للنصوص.

txt

بمشاركة 11 دولة.. أكاديمية الفنون تنظم مهرجان "الفيمتو آرت" الدولى الثالث

وأضاف: "تركز الدراسة على استقبال  رواية لليافعين ناتجة عن تفاعل بين المؤلف الإنسان وهو الكاتب أحمد لطفي، والمؤلف الاصطناعي Chat Gpt، مع التأكيد على محدودية تدخل المؤلف الإنسان بحسب تصريحه في المقدمة وهي رواية "خيانة في المغرب" الصادرة منذ أسابيع قليلة عن دار كتوبيا للنشر، بالقاهرة.

والرواية منذ ظهورها على موقع أبجد لاقت اهتمام العديد من القراء الذين حرصوا على كتابة تعليقاتهم ومراجعاتهم على مواقع تقييم الكتب  أمثال جود ريدزGood reads أو على مجموعات القراء أمثال مكتبة وهبان.

آفاق توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي

تنشغل هذه الدراسة بأسئلة جوهرية؛ ما آفاق توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي ومخاوفهم من دخوله مجال الخيال الأدبي؟ ما القيم الجمالية التي أبرزتها استجابات القراء باعتبارها معايير يطبقونها في تقييم رواية من تأليف أدوات الذكاء الاصطناعي؟!

يذكر أن المؤتمر العلمي الدولي السابع لاكاديمية الفنون يُعقد تحت عنوان "  تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي " مابين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"  والذي ينعقد تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية، هي:

الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، التطبيقات الذكية في المسرح، تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية، تطبيقات الذكاء في فنون الطفل، التحليل الفني والذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية، تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية

سيد ضيف الله تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي أكاديمية الفنو تلقي القراء لأول رواية عربية دراسة في استجابات القراء

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟