هل استجاب القراء لأول رواية عربية بالذكاء الاصطناعي؟.. ورقة بحثية تكشف التفاصيل

يشارك الناقد والأكاديمي الدكتو سيد ضيف الله في المؤتمر العلمي الدولي السابع لأكاديمية الفنون، والذي يعقد تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" بورقة بحثية عنوانها (تلقي القراء لأول رواية عربية مؤلفة بالذكاء الاصطناعي. دراسة في استجابات القراء).

ويكشف سيد ضيف أاستاذ النقد الأدبي تفاصيل"آفاق ومخاوف توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي.

الناقد والأكاديمي أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدراسة تسعى لاستكشاف العلاقة بين المؤلف والقاريء انطلاقًا من أن القراءة شرط وجود النص، وهو ما يمكن أن يمثل مقولة أساسية من مقولات نظرية التلقي، واستنادًا لتشابك الدلالة الجمالية والدلالة التاريخية اللتين تشتمل عليهما تلك العلاقة بين النص الأدبي والقارىء.

وتابع: القارىء يقيّم النص جماليًا في ضوء أعمال أدبية مقروءة من قبل ومختزنة بذاكرته، ومن ثم يمكن النظر بحسب ياوس إلى تاريح الأدب على أنه تاريخ للاستقبال الجمالي للنصوص.

وأضاف: "تركز الدراسة على استقبال رواية لليافعين ناتجة عن تفاعل بين المؤلف الإنسان وهو الكاتب أحمد لطفي، والمؤلف الاصطناعي Chat Gpt، مع التأكيد على محدودية تدخل المؤلف الإنسان بحسب تصريحه في المقدمة وهي رواية "خيانة في المغرب" الصادرة منذ أسابيع قليلة عن دار كتوبيا للنشر، بالقاهرة.

والرواية منذ ظهورها على موقع أبجد لاقت اهتمام العديد من القراء الذين حرصوا على كتابة تعليقاتهم ومراجعاتهم على مواقع تقييم الكتب أمثال جود ريدزGood reads أو على مجموعات القراء أمثال مكتبة وهبان.

آفاق توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي

تنشغل هذه الدراسة بأسئلة جوهرية؛ ما آفاق توقعات القراء من المؤلف الاصطناعي ومخاوفهم من دخوله مجال الخيال الأدبي؟ ما القيم الجمالية التي أبرزتها استجابات القراء باعتبارها معايير يطبقونها في تقييم رواية من تأليف أدوات الذكاء الاصطناعي؟!

يذكر أن المؤتمر العلمي الدولي السابع لاكاديمية الفنون يُعقد تحت عنوان " تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي " مابين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" والذي ينعقد تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية، هي:

الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، التطبيقات الذكية في المسرح، تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية، تطبيقات الذكاء في فنون الطفل، التحليل الفني والذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية، تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية