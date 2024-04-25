الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 11 دولة.. أكاديمية الفنون تنظم مهرجان "الفيمتو آرت" الدولى الثالث

مهرجان فيمتو السينمائي
مهرجان فيمتو السينمائي

 تنظم أكاديمية الفنون تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل، دورة المخرج هاني خليفة.


وقالت الدكتورة غادة جبارة، في بيان، اليوم الخميس، إن مسارح الأكاديمية ستشهد فعاليات هذا المهرجان الدولي الشبابي انطلاقًا من تنفيذ استراتيجية الدولة في رعاية الشباب الموهوبين، وتفجير طاقاتهم المبدعة، ومن الإيمان برسالة الأكاديمية في تعزيز القدرات الفنية للشباب، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وصقل موهبتهم الخلاقة من خلال  صناعة محتوى فني ذي جودة وتقنية عالية وبإمكانات مادية محدودة.

 
من جهتها؛ أعلنت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس المهرجان، أن عدد الأفلام المتقدمة لهذه الدورة بلغت 183 فيلمًا، تمثل 11 دولة عربية وأجنبية هي: "مصر، اليمن، فلسطين، أفغانستان، فرنسا، المغرب، تونس، العراق، السعودية، سوريا، الجزائر".


وأضافت نبيلة حسن، أن منافسات المهرجان في هذه الدورة تتضمن أربع مسابقات، هي: مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، مسابقة الأفلام الوثائقية، مسابقة الفيديو الإبداعي "سوشيال ميديا".   


كما أعلن الفنان محمد خالد، مدير المهرجان، أنه تم تصفية الأفلام المتقدمة للمهرجان بما يتلاءم مع شروط المسابقة، فبلغت 107 أفلام، تم تصنيفها على النحو التالي: 55 أفلامًا قصيرة، و22 أفلام الموبايل، و20 فيلمًا وثائقيًا، و10 فيديوهات إبداعية. وأشار خالد إلى أن نتيجة الأفلام المشاركة بالمهرجان من المزمع الإعلان عنها يوم السبت الموافق  27 من أبريل المقبل.

الدكتورة غادة جبارة مهرجان الفيمتو آرت للأفلام القصيرة مسارح الأكاديمية دورة المخرج هانى خليفة

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