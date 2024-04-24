سؤال لمسئول: كم تبلغ ميزانية "الثقافة" وأبرز تحديات الوزارة؟

وجّهت "الدستور" سؤالاً لوزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني عن ميزانية الوزارة والتحديات التي تواجهها وسبل حلها وذلك خلال لقاءً معها بمبني وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى شواهد الجمهورية الجديدة؛ والمقرر نشره في “الدستور” خلال أيام.

وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني قالت: "ليس لدىّ أوراق الآن أمامي لأقول ميزانية الوزارة بدقة، لكن ما أؤكد عليه هو ضعف ميزانية الوزارة ليس بجديد وأننا نسمع عن هذا الموضع منذ أن كنا طلابًا؛ وبعيدًا عن الأرقام وهو ما دفعني لتغيير استراتيجية الوزارة منذ تولي مهام عملي لكوني لست بغريبة عن وزارة الثقافة وهو لا يجعلنا نتوقف أمام عائق الموارد المالية؛ إلاّ هو لجوءنا لبروتوكولات مع وزارات أخرى لكي تساعدنا، وكذلك لجأنا للشراكة مع بعض الشركات كالبروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث تساعدنا في الكثير من الأمور، وكذلك نحاول تغيير قانون هيئة قصور الثقافة بشكل جذري؛ لأن الزمن تغير.

أشارت وزيرة الثقافة في حديثها لـ"الدستور" إلى أن فكرة إجراء العديد من الإنشاءات في كل مكان في مصر تحتاج لمراعاة مسألة الصيانة وحتي لا تصبح عبئًا ثقيلاً وحتى "لا تبتلع ميزانيات الدولة"، والحل ليس في زيادة الميزانية، لكن فى التفكير بقيامنا بالعمل بطريقة مختلفة وأعتقد اننا قطعنا خطوات في هذا الطريق رغم المعوقات التي تتمثل في اللوائح والقوانين، وبالنظر لسلطات رؤساء الهيئات ووكلاء وزارة وقطاعات تم تغييرها الفترة الماضية بالوزارة، وكذلك هناك قوانين تحتاج للعرض على جهات أخرى وهو ملف مهم بالنسبة لي.

وتولت د.نيفين يوسف الكيلاني، منصب وزيرة الثقافة خلفا للفنانة إيناس عبد الدايم مسيرة مهنية ممتدة.