الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بقصر ثقافة العريش

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يشهدان احتفالية "تحرير سيناء"

وزيرة الثقافة ومحافظ
وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاحتفالية الفنية التي نظمتها الوزارة- من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة "أعياد تحرير سيناء"، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على نفوس المصريين، في كافة المحافظات، حيث تنطلق أولى الفعاليات اليوم من قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء".

وأكدت، أن الوزارة تعمل، على تنفيذ برنامج طموح لتنمية الوعي، واكتشاف المواهب في جميع المجالات الفنية والأدبية، وقد شهد العام الأخير افتتاح عدد من المشروعات الثقافية، ورفع كفاءة عدد من المكتبات، وعودة السيرك القومي لمدينة العريش، بالإضافة إلى تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية. 

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للتنمية الثقافية بشمال سيناء، في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة، لخدمة أكبر قدر من الجمهور، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة.

وأشارت، أن الوزارة تعمل على استثمار وتنمية ما تتميز به المحافظة من حرف يدوية وتراثية، من خلال تنظيم العديد من الورش المتخصصة في هذه المجالات.

ووجهت الشكر لمحافظ شمال سيناء، على كافة أوجه الدعم التي يُقدمها للأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

من جانبه، رحّب محافظ شمال سيناء، بوزيرة الثقافة، وثمن حرصها على الحضور للاحتفاء بهذا اليوم المميز، مؤكدًا أهمية الثقافة في نشر الوعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة، وأشاد بجهود وزارة الثقافة إزاء تفعيل هذه الأهداف بجميع أرجاء سيناء. 

تضمن برنامج الفعاليات، افتتاح معرض فنون تشكيلية عن "تحرير سيناء" من نتاج ورش الفنون التشكيلية التي أقيمت بالقصر لمختلف الفئات العمرية طوال العام، إلى جانب معرض من نتاج ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومعرض آخر لأهم إصدارات سلاسل النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تُقدم للجمهور بأسعار رمزية تشجيعًا على القراءة والاطلاع والمعرفة.

أعقب ذلك الحفل الفني الذي أحيته فرقة "بورسعيد للموسيقى العربية"، والتي قدمت عددًا من الأغاني الوطنية، منها: "ميدلي مجموعة من الأغاني الوطنية، نصرة قوية، مصر اليوم في عيد، صباح الخير يا سينا، يا بلادي، مصر التي في خاطري"، وغيرها من الأغاني الوطنية، وفقرة أخرى لفرقة "العريش للفنون الشعبية"، قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث السيناوي، والتي لاقت استحسان الجمهور.

الدكتورة نيفين الكيلاني محافظ شمال سيناء أعياد تحرير سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة اكتشاف المواهب

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

أحمد عبدالعزيز يلتقط صورة مع الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك