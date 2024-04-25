احتفالا بذكرى التحرير.. "سيناء.. مهد الأديان وأرض التضحيات" بـ"الأعلى للثقافة"

احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء، يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام، أمسية تفاعلية أونلاين عبر تطبيق زووم بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات التاريخ والآثار والعلوم السياسية والإعلام والأدب وعلم الاجتماع والجغرافيا والفنون التشكيلية، في تمام السادسة مساءً اليوم الخميس 25 أبريل ٢٠٢٤، أونلاين عبر تطبيق زووم؛ يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني.

يدير الأمسية: المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعضو اللجنة، وبمشاركة كلا من: أحمد قرني الكاتب والروائي عضو لجنة فنون الطفل، مشارك بورقة عمل بعنوان سيناء أرض الأسطورة والأديان والحرب، أ.د. أشرف جلال أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، وعضو لجنة الإعلام، أ.د جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو لجنة التاريخ والآثار، أ.د حسين محمود أستاذ الأدب واللغة الإيطالية، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، مقرر لجنة الترجمة، د. حسام الضمراني رئيس القسم الثقافي بجريدة الدستور، وعضو لجنة الإعلام، أ.د. سامح إبراهيم عبد الوهاب أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، الروائي والأديب د. سيد نجم عضو في لجنة السرد القصصي، د. شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير ومدير عام مركز التراث الصحفي بدار الهلال، وعضو لجنة فنون الطفل"، مشاركة بورقة عمل بعنوان سيناء في مجله سمير قصص ورسوم.

ويشارك في الندوة أيضًا أ.د عبد الرحيم ريحان عبد الرحيم مدير عام البحوث الأثرية بسيناء، وعضو لجنة التاريخ والآثار، أ.د علاء الحبشي أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، مدير بيت يكن بالدرب الأحمر، وعضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، يشارك بورقة عمل بعنوان التراث العالمي في تنمية شبه جزيرة سيناء، أ.د محمد أحمد العدوي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، أ.د محمد سالمان أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، واستشاري الابتكار والتحول الرقمي، أ. د. محمد سعد باشا رئيس قسم التأليف والقيادة بالكونسرفتوار، قائد أوركسترا بدار الأوبرا المصرية، عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية، أ.د محمد نور الدين السبعاوي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا، وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، أ.د محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، وعضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.