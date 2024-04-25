تكريم أسر الشهداء فى ذكرى تحرير سيناء بمكتبة القاهرة الكبرى

كرمت الدكتورة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، عدد من أسر الشهداء فى ندوة احتفال المؤسسة بعيد تحرير سيناء، أمس الأربعاء، والتى استضافتها مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف يحيى رياض القائم بأعمال مدير عام المكتبة.

وتم تكريم أسرة الشهيد بطل مقاتل العقيد أركان حرب محمد سمير إدريس، وأسرة الشهيد بطل مقاتل عقيد شرطة محمد مؤنس، أسرة الشهيد بطل مقاتل العقيد أركان حرب أحمد شعبان، وتسلموا درع المؤسسة إعزازا وتقديرا لبطولات أبنائهم، بحضور الفنانة القديرة مديحة حمدى، وكوكبة كبيرة من المثقفين والشخصيات الهامة.

وتحدث فى الندوة الدكتورة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية، والخبير العسكرى العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية وعضو جمعية المحاربين القدماء، والإعلامية مرفت السنباطي مدير عام الإتصال بالمصريين في الخارج ومدير تحرير مجلة أبناء الوطن في الخارج بالهيئة العامة للاستعلامات سابقا.

كما كرمت المؤسسة العميد سمير راغب، والمستشار "وور شول دينق مثيانق" مدير مركز جنوب السودان للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، والإعلامية رانيا محمود المذيعة بالتليفزيون المصري التى أدارت الندوة بمهارة، وأيضا عدد من جمعية التحرير للخدمة الإجتماعية وهم " الدكتورة سمر حديوي محمد، والأستاذ تامر محمد عبدالله، نعمة عادل رفقي، ونورا صفوت نجم " تقديرا لدورهم فى المشاركة بأعمال الخير خلال شهر رمضان الكريم.

بطولات رجال القوات المسلحة وما تم إنجازه فى مصر من مشروعات فى عهد الرئيس

دار الحديث فى الندوة حول بطولات رجال القوات المسلحة وما تم إنجازه فى مصر من مشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وألقى الشاعران محمد الدالى ومحمد حسن إمام مجموعة من القصائد الشعرية التى تعبر عن حب الوطن، كما عرض خلال الندوة فيلم يسجل لحظات وحديث عدد من أسر الشهداء، خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لهم فى عدد من الاحتفالات القومية والوطنية.