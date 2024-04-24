إبراهيم نصرالله في القاهرة.. احتفاء من نوع خاص بمشروع صاحب "الملهاة الفلسطينية"

حالة من الاحتفاء شهدتها المنتديات والمحافل الثقافية فى القاهرة خلال الأيام الماضية بالمنجز الإبداعي للروائي والشاعر الفلسطيني المرموق إبراهيم نصر الله، بحضوره باعتباره واحدًا من الأدباء القلائل الذين آروخوا للقضية الفلسطينية فهو صاحب المشروع الروائي "الملهاة الفلسطينية" المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.

ونصر الله إلى ذلك، رسام ومصور، وقد أقام أربعة معارض فردية في التصوير؛ ترجمت خمس روايات لإبراهيم نصر الله وديوان شعر إلى الإنجليزية، وأربعة كتب إلى الإيطالية. كما ترجمت له رواية إلى الدانماركية وأخرى للتركية والفارسية.

بداية الإحتفاء كانت في حفل إنطلاق ملتقى القاهرة الأدبي بعنوان "الكتابة والذاكرة" إبراهيم نصر الله بمحاضرة مع الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد في "قبة الغوري" من أدارة آية طنطاوي، ومشاركته في لقاء مع الروائي الكبير صنع الله إبراهيم الذي قدم شهادة عن روايته "1970"، بمشاركة الكاتب البرازيلي هنريكي شنايدر وحديث عن روايته التي حملت عنوان 1970 أيضا وهو الملتقى الذى ترعاه إعلاميًا مؤسسة “الدستور”.

واحتفت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ"نصر الله" بمشاركته في محاضرة أخرى "عن التجربة الأدبية" مع توقيع رواياته الصادرة بالإنجليزية والعربية مع الكاتب السوداني حمور زيادة، أدارها مصطفى الطيب، ونظمتها دار مكتبة تنمية للنشر.

نال نصر الله تسع جوائز أهمها "الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2018 عن روايته "حرب الكلب الثانية"، وجائزة سلطان العويس المرموقة للشعر العربي عام 1997؛ واختيرت روايته "براري الحُمّى" من قبل صحيفة الغارديان البريطانية كواحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. عام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع التي تمنح لأول مرة تقديرا لأعماله الأدبية، كما نشرت 10 كتب نقدية عن تجربته الأدبية، وتناولت أعماله عشرات رسائل الدكتوراه والماجستير في العالم.