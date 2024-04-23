الأربعاء 24 أبريل 2024
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الثقافة

ماذا قال عضو "الثقافة الرقمية" عن مبادرة "الدستور" فى اليوم العالمى للكتاب؟ (فيديو)

المهندس زياد عبد
المهندس زياد عبد التواب

وجّه زياد عبدالتواب، عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق الشكر لصحيفة "الدستور" لمبادرتها بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

 وقال عبدالتواب، لـ"الدستور"؛ بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: "دور الكتاب لا يمكن وصفه في كلمات، كيف يمكن أن نتحرك  في الماضي والحاضر والمستقبل عبر الكتاب"، لافتًا إلى أن علاقتي بالكتاب بدأت في المرحلة الابتدائية وكانت عبر كتب ثقيلة ثم مرحلة الأعمال الخفيفة، ومن ثم كانت عودتي  مع الروايات الثقيلة، ومن بعد التخرج اهتممت بمجالات مختلفة منها السياسية والاجتماعية  وصولًا إلى الكتب المتعلقة بالتقنية، وخصوصًا أننا نتحدث عن التقنية من ثلاثين سنة، خاصة أن هذا الانتشار لم يكن موجودًا على عكس  الراهن. 

وتابع عبد التواب "هذا ما دفعني إلى تقديم كتابين في هذا المجال الأول تحت عنوان "صفر واحد.. مدخل إلى الوعي الرقمي" حاولت فيه أن أتحدث عن المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتحول الرقمي بطريقة مبسطة وأقدم فيه نقاشًا بيني وبين القارئ أقدم فيها المجالات المختلفة المتعلقة بالتحول والتطور الرقمي، الأمن السيبراني، شبكات التواصل الاجتماعي وإدمانها، التكنولوحيا   المالية وكيفية استغلالها".

واستطرد "أما الكتاب الثاني فجاء تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات"، ركزت فيه على تحليل البيانات وماذا يقدم في الحاضر والمستقبل، وتهديد فرص العمل، واستنساخ الصوت والصورة، وكذلك حديثنا عن مشكلات الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهتها. أما عن الكتب التي طالعتها في الفترة الأخيرة فهما كتابان أولهما  "نظام التفاهة " كتاب رائع يتحدث عن العالم الحديث الذي نعيش فيه، وكيف أن التفاهة مسيطرة على هذا العالم بصورة كبيرة جدًا، وأعتقد أن أغلبنا  أدركوا هذا الأمر خاصة  في شبكات التواصل الاجتماعي، أما عن الكتاب الثاني فهو بعنوان "الكل يكذب"  أو Everybody Lies كتاب يتحدث عن البيانات الضخمة، البيانات الحديثة، قدرة الإنترنت على اكتشاف الخفايا، وإزاي تحليل البيانات ممكن يعرفنا الأمور بصورة مختلفة عما يحاول الناس الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي أو اللي إحنا بنحتك بيهم أو الحاجات اللي بنلاقيها أحيانًا فيه".

أشار إلى أن قدرتنا على تحليل البيانات تحليل سليم لتسهيل الرؤية، بصورة كبيرة جدًا، وأنصح الجميع بقراءته طبعًا موجود باللغة العربية؛ إلى جانب العديد من الكتب الكثيرة من الكتب، أما عني شخصيًا فأقوم بالتحضير لكتاب أحاول فيه الحديث عن فلسفة التحول الرقمي، وأبجديات التحول الرقمي، موجهًا الشكر لصحيفة "الدستور" على هذه المبادرة الرائعة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

المهندس زياد عبد التواب المجلس الأعلى للثقافة لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية اليوم العالمي للكتاب الكتاب

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