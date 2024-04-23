أحمد السعيد: أكثر من 12 كاتبا صينيا هم الأكثر دخلا عبر نشر أعمالهم إلكترونيا (فيديو)

قال الكاتب والمترجم والناشر أحمد السعيد، رئيس بيت الحكمة للصناعات الثقافية، إن الكاتب والكتابة واحد من أهم المخزون التراثي للبشرية، ودونهما لم نكن نعرف شيء عن تاريخ حضاراتنا، وبالتالي فأن أعظم ما قدمه قدمائنا المصريين هو اختراع الكتابة والكتب، مثل كتاب "الموتى"، وكذلك نجد الحضارة الصينية اعظم ما قدمته الثقافة هو كتاب الاغاني وهو كتاب للاغاني الشعبية والفلكورية الصينية يصل عمره الى 3الاف سنة، وهذا يشير الى ان الكتاب وسيلة للتطور.



وأشار "سعيد" فى حديثه لـ"الدستور" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، قائلًا: " ان هناك اكثر من 12 كاتبا صينيا هم الأكثر دخلا عبر نشر أعمالهم إلكترونيا، وهذا نتيجة أن أعمالهم منشورة عبر منصات رقمية إلى جانب علاقة وثقة متبادلة بين الكاتب والناشر".



وأضاف سعيد: "بدأت القراءة عبر إصدارات مكتبة الأسرة، والتي جعلتني اتجاوز الكتب البوليسية.



وتابع، كان نفسي أن أقوم بعمل ما اقراه خاصة ان القراءة هي فعل عظيم، وتغذية للروح، تذهب بنا إلى عوالم أخرى، فالكتاب يمثل سجل حي للحضارات والأمم، فهو وثيقة دائمة الحضور، وهذا يجعلنا نعرف كيف كتب القدماء المصريين الأب والشعر، وهو بطبيعة الحال هو الوسيلة الأهم للتواصل بين الثقافات والشعوب، كما يمكن الاشارة إلى ان الامبراطوريات الكبرى كان للكتاب دور مهم وبارز في وجودها وترسيخ جذورها من الامبراطورية الاسلامية للرومانية وغيرها من امبراطوريات ما يمكن وصفه بالعالم القديم.

د. أحمد السعيد



وأكد سعيد على أن الكتاب هو ضرورة وجودة داخل كل بيت هي حتمية وملحة، فكل طفل وكل يافع على أن يتعرف على العالم عبر الكتب، ليس فقط عبر ادوات الرقمنة، متابعًا:"الكتب هي جزء من الفنون، وعلينا ان نتفاعل مع القراءة كفعل ممتع وليس فعل وظيفي، وذلك لتوسيع مداركنا وخلق لياقة معرفية".

احمد السعيد ومحرر الدستور



ولفت، إلى أن بحكم علاقتي بصناعة النشر في الصين يمكن أن اؤكد على ان يحقق دخل قومي يحقق دخل قومي يعاجل دخل دول في مناطق في إفريقيا، وذلك نتيجة لمنطومة النشر الآمنة، والتي تدر دخلا جيد للناشر والكاتب، لافتًا: "هناك فصل بين بيع الكتب وصناعة المحتوى، فالناشر هوالمسؤول الأول على بيع الكتب وغير مسؤول على توزيعه، وعملية صناعة المحتوى التي يقوم بها الناشر، وهذا الذي قد يكون ما نفتقده في العالم العربي، وأتمنى أن نحقق نهضة عربية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأن نوصل بدور النشر العربية إلى مصفات دور النشر العالمية، والتي يمكن أن تزيد من الدخل القومي لمصر، ولنكسب عبر ذلك الأجيال الجديدة التي تعتمد اعتماد يكاد يكون كليا على الرقمنة، وأتمنى أن يحدث في عالمنا العربي طفرة النشر الإلكتروني".

