بدء فعاليات مناقشة بيت من زخرف للروائي إبراهيم فرغلي (صور)

بدأت، مساء الإثنين فعاليات ندوة مناقشة رواية “بيت من زخرف” الصادرة عن دار الشروق للكاتب الروائي إبراهيم فرغلي بمني قنصلية الثقافي ويناقشة الكاتب الروائي والأكاديمي د.حاتم حافظ ويقدم الندوة الاعلامي خالد منصور.

بيت من زخرف رواية البحث عن ابن رشد

وقال خالد منصور إن رواية بيت من زخرف هي رواية البحث عن ابن رشد، هي رواية المعرفة والخبيئة التي نبحث عنها، فهي محاولة الفهم في مواجهة السلطات التي توقفه عنه، رواية محاولة لاجابات عن اسئلة واقعنا المعاصر.



وتعد رواية “بيت من زخرف” الرواية الثامنة في مسيرة إبراهيم فرغلي ونتاجه السردي، بعد روايات: “جزيرة الورد”، “ابتسامات القديسين”، “أبناء الجبلاوي”، “جنينة في قارورة”، “معبد أنامل الحرير”، “قارئة القطار”، “مصاصو الحبر” رواية للفتيان.. مجموعتين قصصيتين هما: “باتجاه المآقي”، و"أشباح الحواس".

وحسب الروائي إبراهيم فرغلي، لـ“الدستور”، فرواية بيت من زخرف، تختلف عن أعماله السابقة كونها تندرج في إطار الرواية التاريخية، لأنها تتناول شخصية من أبرز شخصيات التراث العقلاني في ثقافتنا العربية وهي شخصية الفقيه والفيلسوف الأندلسي ابن رشد، في محاولة لإعادة تأمل سيرة الرجل وأهم أفكاره.

ويستدرك فرغلي: لكن الرواية تتقاطع مع سيرة شخصية تخييلية من الزمن المعاصر هو أستاذ فلسفة مصري يعيش في قرطبة ويعاون فتاة على كتابة نص أملته لها أمها الروحية التي توفيت وأوصتها أن تعطي النص بعد كتابه لشخص من أقاربها تورط في عدة عمليات إرهابية.

يستعيد إبراهيم فرغلي في روايته “بيت من زخرف”، سيرة ابن رشد، فابن رشد بعد المحنة التي تعرض لها تم نفيه في “أليسانة” بجوار قرطبة ومحيت آثاره وحرقت كتبه، لكن تمت استعادتها عن طريق ما قام اليهود لترجمته للعبرية في قرطبة وأوروبا ثم إلى اللاتينية.

يستعيد إبراهيم فرغلي في روايته، التي يهديها إلى روح المفكر الراحل د.نصر حامد أبو زيد، وبحسب القاص المغربي أنيس الرافعي، "بالسرد العابر للأزمنة والسجلات والمنظورات لشخصية ابن رشد وللرُشْدية في ارتباطها بأسئلة الحاضر الملغومة.. استحضارٌ بالتخييل القائم على تعدد الأصوات والتشبيك النصي والتوازي الحكائي لظلال محنة نصر حامد أبو زيد مع بطش السلطة الكهنوتية.