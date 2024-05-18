السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصور الثقافة تواصل موسمها المسرحى بمحافظات وسط الصعيد

فرقة قصر ثقافة الزعيم
فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر

قدمت فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر العرض المسرحي "هو الذي رأى كل شيء" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لـ قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض مأخوذ عن ملحمة "جلجامش" السومرية الأسطورية، التي تعد من أقدم الأعمال الأدبية ببلاد الرافدين، وتدور أحداثه حول "جلجامش" ملك مدينة "أوروك" ذلك الطاغي الذي يتمتع بقوة بدنية وعقلية تفوق قوة أهل المدينة وكل ما يشغله فكرة البعث والخلود؛ ونتيجة معاملته القاسية، يتمنى أهل المدينة أن تبعث لهم الآلهة خِصمًا للتخلص منه، وتتصاعد الأحداث.

العرض المسرحي إعداد وإخراج أحمد ثابت الشريف، موسيقى وألحان أندرو صبحي، توزيع موسيقي الدكتور رأفت موريس، ديكور هاني محمد أحمد، استعراضات إسلام مصطفى زيان.

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بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة.. ختام الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب

شهد العرض حضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، وبحضور نخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، انطلقت السبت الماضي وتستمر يوميًا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، وأقيمت الليلة مسرحية "ثورة الموتى" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط إخراج محمد لطفي.

وتتواصل العروض، السبت، مع مسرحية "لأن النور يستحق" لفرقة أبو قرقاص المسرحية، إخراج محمد عجيزي، وتقدم فرقة بيت ثقافة جرجا الأحد، عرض "العمى"إخراج محمود شلبي، وتقدم فرقة قصر ثقافة طهطا عرضها "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة في يوم الإثنين، ويشهد اليوم التالي عرضًا مسرحيًا بعنوان "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة.

 وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" يوم الأحد 26 مايو، إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

فرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر هو الذي رأى كل شيء مسرح قصر ثقافة أسيوط قصور الثقافة عمرو البسيوني

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