بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة.. ختام الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب

اختتمت مساء الإثنين فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بعنوان "الجنوب مهد الحضارة القديمة" بمتحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، وشهد فعاليات الختام حضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وعبير الرشيدي مدير عام الجمعيات الثقافية، ونخبة من الفنانين وممثلي جمعيات الجنوب المصري.

فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب

وقال "البسيوني" إن الجنوب المصري يمثل لهيئة قصور الثقافة منبع ثراء للتنوع الثقافي وفنون الغناء الشعبي الذي ما يزال يحتفظ بأصالته، مؤكدا أن الهيئة ستواصل دعم هذه الأنشطة لحرصها على تأصيل الهوية المصرية.

وأكد "شومان" على أهمية تراث الجنوب وصون عناصره، خاصة في ظل شراسة العولمة وطمسها للهويات، فضلا عن دعم مؤسسات العمل الأهلي المعنية بإنتاج الحرف التقليدية التي تؤكد هوية مصر.

وبدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المعرض الفني للحرف التراثية واليدوية لمنتجات الجمعيات.

فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب

كما شهدت محاضرة بعنوان "الجنوب مهد الحضارة المصرية القديمة" للدكتور محمود الحلوجي، مدير المتحف المصري الأسبق، تحدث خلالها عن الجنوب وتأثيره في الحضارة المصرية القديمة، كما تحدث عن الحضارة المصرية بشكل عام، متناولا بداية النشأة الأولى للمجتمعات الإنسانية داخل الحضارة المصرية، عندما استقر الإنسان في وادي النيل ومعرفته أول حرفة في الحضارة وهي الزراعة.

وتناول "الحلوجي" فكرة توحيد مصر لتصبح إقليما واحدا متكاملا بين الشمال والجنوب، وتطرق في الحديث عن الحروب التي خاضتها مصر والفكر العسكري الاستراتيجي للمصري القديم، موضحا مراحل تطور الأسلحة الحربية منها العجلة الحربية.

وقدمت فرقة جمعية الكنوز للتراث والثقافة بقيادة الموسيقار موسى حسن مجموعة من فقراتها الفنية المستوحاة من التراث النوبي.

فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب

وفي الختام تم تكريم الجمعيات الثقافية المشاركة بالمتلقى وهي جمعية تكامل أبناء النيل للتنمية، جمعية كنوز للتراث والثقافة، جمعية أبناء أبوهور النوبية، جمعية توشكى عام النوبية، جمعية أرمن النوبية، جمعية أبريم النوبية، جمعية النادي العربي العقيلي، جمعية تنمية المجتمع بأسوان، جمعية رعاية السيدات بقنا، جمعية تنمية المجتمع بالبحر الأحمر، جمعية العلاقي النوبية، جمعية الديوان النوبية، جمعية توشكى شرق النوبية.

وفي الختام تم تكريم الدكتور أسامة عبد الوارث مدير متحف الطفل للحضارة والإبداع، ومصطفى أنور نائب رئيس الاتحاد الإقليمي لجمعيات القاهرة.

فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب

يشار إلى أن الملتقى أقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ونظمته الإدارة العامة للجمعيات الثقافي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الثقافية بمحافظات أسوان، قنا، البحر الأحمر.