الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معمل التأسيس" في العدد الجديد لجريدة مسرحنا

جريدة مسرحنا
جريدة "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "873" ضمن العدد العديد من الموضوعات منها: 

في المتابعات والأخبار نطالع تقريرين خبريين لهمت مصطفى حول إصدارات المكتبة العربية "النقد الثقافي في المسرح المغربي" لهشام حكام، و"مسرحية الحمار المغرور" لهيئة الكتاب السورية، وتكتب ياسمين عباس عن "حكاوي السمسمية وبلد الغريب" إصدار جديد للكاتب مجدي مرعي، وتكتب همت مصطفى تقريرا مفصلا عن مسابقة التأليف بالمهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل اسم د. علاء عبد العزيز.

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي تلتقي آية سيد مع فريق عرض "المتجه للحلم" لفرقة قصر ثقافة السادات، وتلتقي همت مصطفى مع فريق عرض "حصاد النار" لفرقة بيت ثقافة طوخ.

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ضمن إصدارات النشر الإقليمي.. قصور الثقافة تصدر 12 عنوانًا إبداعيًّا ونقديًّا

وعن عروض البيت الفني للمسرح هذا الموسم يلتقي محمود عبد العزيز وفريق عرض "الحلم حلاوة"، وتتابع ياسمين عباس وقائع مناقشة رسالة ماجستير للباحثة مروة محمد الطيب بعنوان "رؤية العالم في نصوص المونودراما عند صفاء البيلي"، وعن المسرح المدرسي نقرأ تقريرا مفصلا عن عرض "إبليس" لمديرية الجيزة إخراج محمد عبد الوارث.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات حاورت رنا رأفت المخرج مازن الغرباوي حول الدورة الأولى لمهرجان "سيفتي بولندا"، وتلتقي رنا رأفت في تحقيق موسع مع مخرجي الدورة 31 لمهرجان نوادي المسرح.

وفي قسم رؤى يكتب عبد البديع عبدالله "ريا وسكينة" رؤية خاصة كلاكيت سابع مرة.

وفي قسم نوافذ يكتب أحمد عبد الفتاح مقال "المسرح والعلم.. تأملات في الفاعلية المسرحية عن أنطونين أرتو" تأليف ليزا ماري بوللر، وتكتب هادية صابر "المسرح المدرسي بين الإبداع والتعلم".

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء السادس والأربعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية أولاد الحلال!".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

مسرحنا الكويتية عمرو البسيوني النقد الثقافي في المسرح المغربي حكاوي السمسمية وبلد الغريب المهرجان القومي للمسرح المصري

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