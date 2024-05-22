مناقشه رواية "تاج شمس" لهانى القط بإبداع الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش. ندوة مناقشة رواية تاج شمس للكاتب الروائي هاني القط مساء الأربعاء ٢٩ مايو الساعة ٧ بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

يناقشها الناقد والاكاديمي الدكتور كمال اللهيب، والكاتب والناقد محمد عطية محمود، تدير اللقاء وتناقش: الكاتبة والناقدة / عبير خالد يحيي.

من أجواء الرواية

"يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى. وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبدالجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك»

يذكر أن هاني القط تخرج في كلية العلوم والتربية بجامعة الإسكندرية عام 1997، وحصل على دراسات عليا في التربية.

عضو اتحاد كتاب مصر، وله عدة إصدارات منشورة بمصر وبالوطن العربي. كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية هي: (الفواخرية)، و(العازف)، و(ظل النخيل)، وله سيناريو لفيلم طويل ينتظر الانتاج. انتخب عضوًا في أمانة مؤتمر أدباء مصر كما انتخب كمقيم لأبحاث المؤتمر.

حصل علي::-

* جائزة الثقافة الجماهيرية في القصة لعام 2008

* جائزة الشارقة للابداع العربي في الرواية لعام 2009

* جائزة الثقافة الجماهيرية في الرواية لعام 2010

* جائزة مؤسسة أخبار اليوم في القصة القصيرة لعام 2010

* جائزة دبي الثقافية في القصة لعام 2015

* جائزة الشارقة للابداع العربي في قصص الأطفال لعام 2014

* جائزة الكويت لمسرح الطفل لعام 2016

* جائزة ساقية الصاوى في القصة لعدة دورات

* جائزة ساقية الصاوي في المسرح

* شارك ببحث في مؤتمر السرد العربي بالشارقة