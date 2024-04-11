 الأربعاء.. مناقشة رواية "تاج شمس"  لـ هاني القط بمبنى قنصلية

تقيم مبني قنصلية بوسط القاهرة حفل مناقشة وتوقيع رواية "تاج شمس" الصادرة عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون، للكاتب الروائي هاني القط، ويناقشها فيها الناقد والأكاديمي الدكتور عادل ضرغام، والناقد والاكاديمي الدكتور محمد عبد العال، وتقدم الندوة الكاتبة الروائية والإعلامية الدكتور صفاء النجار، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل الم 17 إبريل بمقر مبنى القنصلية.

رواية "تاج شمس "

الرواية تتناول حكاية عن بلدٍ يستكين على ضفةِ نهر، فيها من سحر التاريخ لماضٍ ولَّى، ومن صدق الحقيقة لحاضرٍ مُعاش. "تاج شمس" بلدٌ مِلْكٌ للغالب، له حكاية، ولأهله حكايات، أتقياءٌ وقتلة، ناسِكون وفجَرة، مُغامرون وخانِعون، كلُّهم تتبدلُ مصائرهم، يذهبون ويبقى البلد، يغيض نهره ويفيض عن براحٍ هادئٍ تؤنسه الحكايات وغناء النسيم وسُكرة الفقد، "تاج شمس" بلد الأسطورة التي تنتظرُ بلهفةٍ، ما لا يجيء!

من اجواء الرواية

"يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى. وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبدالجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك».

أما عن هاني القط

تخرج في كلية العلوم والتربية بجامعة الاسكندرية عام 1997، وحصل على دراسات عليا في التربية. عضو اتحاد كتاب مصر، وله عدة إصدارات منشورة بمصر وبالوطن العربي. كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية هي: (الفواخرية)، و(العازف)، و(ظل النخيل)، وله سيناريو لفيلم طويل ينتظر الإنتاج. انتخب عضوًا في أمانة مؤتمر أدباء مصر، كما انتخب كمقيم لأبحاث المؤتمر.

من أعماله الروائية "سيرة الزوال"، 2009، "رايات الموتى"، 2016، وغيرهما.

في مجال القصة "لا شيء في المدى" (مجموعة قصصية)، 2001، "سماء قريبة" (مجموعة قصصية)، 2008، "مدن الانتظار" (مجموعة قصصية)، 2010، "تحت سماء الله" (قصص للأطفال) 2014.