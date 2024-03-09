حفل توقيع ومناقشة كتاب "الفيلم الروائي القصير في مصر".. الليلة

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون بالقاهرة، الليلة السبت 9 مارس 2024، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الفيلم الروائي القصير في مصر: الازدهار والتطور في مشاريع التخرج" لـ الكاتبة صفاء الليثي كتابها.

وتحاورها وتناقشها الكاتبة الدكتورة سلمى مبارك مسيرتها، بحضور مؤلفة الكتاب، المونتيرة والناقدة السنيمائية صفاء الليثي.

زتبدأ الندوة الساعة السادسة والنصف مساءً، يشار إلى أن الحضور مجاني وعام بدون حجز، وذلك في مقر دار المرايا بـ 23 ش عبد الخالق ثروت - وسط القاهرة.

حفل توقيع ومناقشة كتاب "الفيلم الروائي القصير في مصر" للناقدة صفاء الليثي

عن الناقدة صفاء الليثي

يذكر أن صفاء الليثي، مؤلفة وناقدة مونتيرة مصرية بدأت مسيرتها في مجال المونتاج، بعد أن تخرجت في المعهد العالي للسينما بمصر (قسم المونتاج) عام 1975، وقد عملتُ متدرجةً كمُساعدة ثم مونتيرة لعددٍ من مقدمات الأفلام – التريلر- والأفلام التسجيلية، والقصيرة، ثم قامت بمونتاج فيلميّ: ‘الحجر الدائر'(محمد راضي 1992)، و’3 على الطريق" (محمد كامل القليوبي 1993).

وشاركت في لجان اختيار، وتحكيم عدد من المهرجانات المصرية، والدولية، كما تكتب القصة القصيرة، والمقالات في الصحافة العربية، حول السينما والأدب.

وحصلت صفاء الليثي على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان دمشق الدولي عن فيلمها الروائي الثاني "ثلاثة على الطريق" للمخرج محمد كامل القليوبي.

عن الكاتبة سلمى مبارك

هي أستاذ الأدب والفنون والأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، صدر لها عدد أعمال عن السينما، منها كتاب "النص والصورة – السينما والأدب فى ملتقى الطرق" 2016.

كما صدر لها بالفرنسية Amina Rachid ou la traversée vers l'autre 2020 عن معهد العالم العربى بباريس وحررت مع الكاتب وليد الخشاب كتاب "الاقتباس من الأدب للسينما محطات فى تاريخ مشترك (2021)، وغيرها من الأعمال الهامة.