غدًا.. مناقشة كتاب “النشيد الوطني لجمهورية صاد” للكاتب أحمد عبد الحي

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، ندوة لمناقشة رواية "النشيد الوطني لجمهورية صاد" للكاتب أحمد عبد الحي، غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

مناقشة كتاب “النشيد الوطني لجمهورية صاد”

ويناقش الكاتب كلا من، الدكتورة إيمان سيد، مدرس مساعد الأدب المقارن بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والناقد والشاعر أسامة جاد.

مناقشة رواية "النشيد الوطني لجمهورية صاد

الكاتب أحمد عبد الحى:

هو شاعر مصرى صدر له من قبل ديوان "السما غية حمام" فى عام 2013، وديوان "الهزيمة الكاملة" فى عام 2018 وفاز الديوان الأول بجائزة الشاعر أحمد فؤاد نجم "جائزة ساويرس" لشعر العامية، بينما فاز ديوان "الهزيمة الكاملة" بجائزة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وصدر له "نشيد الغراب" بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.

رواية "النشيد الوطني لجمهورية صاد" للكاتب أحمد عبد الحي

من أجواء رواية النشيد الوطني لجمهورية صاد:

"أحبطته جملتي الأخيرة، فعاد يجلس على كرسيه في منتصف الصالة، يستند بمرفقه الأيمن على مخدعها حاملًا هاتفه ويفعل ما يفعله إنسان ما بعد الحداثة، يطلق الناس إلى السماء، تمر أمامه أصداء الحزن والفرح والحب والكراهية والسخرية واللعنات وحتى الإعلانات، بينما يضع إبهامه على شاشة هاتفه ويزيحه لأعلى، يفعل ذلك وهو يظن أنه في محرابه وحده بمعزل عن هؤلاء، بينما يفعل به الجميع ذلك في ذات اللحظة، يطلقونه إلى الفراغ، فليس سوى مسافة إزاحة لإبهاماتهم يأخذ حصته من اللامبالاة ويختفي، يشعر دومًا أنه محبوس داخل هذا الحيز من البوصات الذي يسمى هاتفه، حاول كثيرًا أن يخرج من محبسه هذا لكنه لم يفلح، يسأل نفسه دومًا: من يطل على الآخر في هذه الشاشة؟ أنا من يطل عليهم؟ أم هم من يطلون عليَّ؟ أم أن هناك من يطل علينا جميعًا".