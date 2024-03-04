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الثقافة

مناقشة رواية "نساء المحمودية" في نادي أدب قصر ثقافة كفر الدوار

رواية نساء المحمودية
رواية" نساء المحمودية"

يناقش نادى الأدب بقصر ثقافة كفر الدوار رواية "نساء المحمودية" للأديب منير عتيبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2042 وذلك فى تمام السابعة مساء، ويناقشها الناقد حسين دعسة، والناقدة الدكتورة عبير يحيي.

وتحكي الرواية تاريخًا مجهولًا حقيقيًا ومتخيلًا لمنطقة ريفية منعزلة في ضواحي مدينة الإسكندرية خلال 200 عام من 1820م إلى 2020م منذ حفر ترعة المحمودية حتى افتتاح محور المحمودية الجديد، من خلال حكايات أربع نساء هن (رضوى، سنية، عائدة، صباح) التي تعيش كل منهن في عصر مختلف، وتمر بحكايات يختلط فيها الواقعي بالغرائبي، والتاريخي الاجتماعي بالنفسي، ويلتقين على حائط الزمن من خلال تجاور العوالم المتوازية التي تستطيع رضوى أن تخترقها فترى حكاياتهن جميعًا، وكيف تتشابه وتتداخل وتؤثر في بعضها البعض برغم اختلاف الأزمنة، إلا أن المكان الذي يتغير ببطء أحيانًا، وبسرعة رهيبة في أحيان أخرى، هو الذي يحمل كل هذه الأزمنة والحكايات على عاتقه. في هذا العمل يصبح المتخيل هو التاريخ، والتاريخ خيال يحتاج إلى إعادة مساءلة، وإعادة اكتشاف مساراته المرعبة التي وأدت الأحلام الكبيرة، وأودت بالآمال الصغيرة للشخصيات. في هذه الرواية؛ تصبح سنية أكثر حضورًا من محمد علي باشا، وصباح أكثر فعالية من جمال عبد الناصر، وأغنية أم كلثوم عن السلام أكثر وجعًا عندما تستمع إليها في إطار الفقد.

يقول الناشر:( رضوى، سنية، عائدة، صباح. يصحبنا الكاتب معهن في رحلة طويلة، مرهقة، نعرف من خلالها سيرتهم وأسرارهم و-بطبيعة الحال- سيرة مكان مهدد برغبات استحواذ لا تنتهي. في هذه الرواية ليس ثمة بطل واحد. لكنها صراعات لأبطال نجد أنفسنا متورطين معهم في معاركهم، ولا نصل إلى نهايات مفاجئة فقط، بل تتكشف لنا معاني واستجلاءات ربما مرت علينا، لكنها تبدو جلية للمرة الأولى بعد تفكيكها واستدعائها بشكل مغاير).

يذكر أن منير عتيبة قاص وروائي وناقد وشاعر مصري مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب. مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة. صاحب مشروع (تقرير الحالة السردية المصرية 2001-2022م) ومشروع مصر المبدعة (2015-2023م).

قصر ثقافة كفر الدوار منير عتيبة رواية نساء المحمودية الناقدة د عبير يحيي الناقد حسين دعسة

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