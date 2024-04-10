"تطور الفكر الصوفي عند ابن عربي".. ندوة لـ ريم بسيوني في بيت السناري الثلاثاء

يعقد بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية ندوة تحت عن "عن تطور الفكر الصوفي عند ابن عربي" تقدمها الكاتبة الروائية الاكاديمية الدكتور ريم بسيوني، في السادسة مساء بمقر بيت السناري بالسيدة زينب.

الكاتبة ريم بسيوني

ريم بسيوني، كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، ولدت في الإسكندرية، ومن أشهر أعمالها الأدبية القطائع ثلاثية ابن طولون، الحلواني ثلاثية الفاطميين، وسبيل الغارق الطريق إلى البحر.

حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، كما فازت مؤخرًا بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب 2024 عن رواية «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين».

جاءت آخر أعمالها رواية «ماريو وأبوالعباس» التي تتناول العلاقة التي جمعت بين المعماري الإيطالي ماريو روسي، وإبداعه في مجال العمارة الإسلامية في مصر، وبين المتصوف أبوالعباس المرسي والعلاقة التي نشأت بينهما على الرغم من القرون الفاصلة، إلى جانب الرحلة التي خاضها أبوالعباس المرسي من مرسيه بالأندلس إلى تونس ومن تونس لمصر، والرحلة التي خاضها ماريو روسي من إيطاليا لمصر، والظروف والأحداث المحلية والعالمية التي وقعت خلال فترة حياته.