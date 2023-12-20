الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تاج شمس" رواية جديدة لهاني القط عن بيت الحكمة

تاج شمس
تاج شمس

يصدر قريبًا عن مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والفنون رواية "تاج شمس “ للكاتب الروائي والقاص هاني القط، الرواية التي سبقتها اعمال مثل ”“سيرة الزوال”، و“رايات الموتى”.

الرواية تتناول حكايةٌ عن بلدٍ يستكين على ضفةِ نهر، فيها من سحر التاريخ لماضٍ ولَّى، ومن صدق الحقيقة لحاضرٍ مُعاش. "تاج شمس" بلدٌ مِلْكٌ للغالب، له حكاية، ولأهله حكايات، أتقياءٌ وقتلة، ناسِكون وفجَرة، مُغامرون وخانِعون، كلُّهم تتبدلُ مصائرهم، يذهبون ويبقى البلد، يغيض نهره ويفيض عن براحٍ هادئٍ تؤنسه الحكايات وغناء النسيم وسُكرة الفقد، "تاج شمس" بلد الأسطورة التي تنتظرُ بلهفةٍ، ما لا يجيء!

من أجواء الرواية 

"يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى. وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبد الجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك».

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"فولكلور الأسفلت" أحدث إصدارات بيت الحكمة للثقافة

 أما عن هاني القط 

تخرج في كلية العلوم والتربية بجامعة الاسكندرية عام 1997، وحصل على دراسات عليا في التربية. عضو اتحاد كتاب مصر، وله عدة اصدارات منشورة بمصر وبالوطن العربي. كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية هي: (الفواخرية)، و(العازف)، و(ظل النخيل)، وله سيناريو لفيلم طويل ينتظر الانتاج. انتخب عضوًا في أمانة مؤتمر أدباء مصر كما انتخب كمقيم لأبحاث المؤتمر.

من أعماله الروائية  “سيرة الزوال”، 2009، “رايات الموتى”، 2016، وغيرها 

في مجال القصة “لاشيء في المدى” (مجموعة قصصية)، 2001، “سماء قريبة” (مجموعة قصصية)، 2008، “مدن الانتظار” (مجموعة قصصية)، 2010،  “تحت سماء الله” (قصص للأطفال)، 2014

مؤسسة بيت الحكمة للثقافة رواية تاج شمس هاني القط سحر التاريخ لماض ول ى سيرة الزوال

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