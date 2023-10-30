الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فولكلور الأسفلت" أحدث إصدارات بيت الحكمة للثقافة

فولكلور الأسفلت
فولكلور الأسفلت

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب يحمل اسم "فولكلور الأسفلت.. 1000 حكمة من الطريق" للكاتبة بسمة حسن.

فولكلور الأسفلت.. 1000 حكمة من الطريق 

بدأت رحلة هذا الكتاب بدراسة داخل المكتبة الأكاديمية وانتهت في مواقف السيارات؛ للوقوف على أصل حكم الميكروباصات والتحقق من ارتباطها بخصائص المادة الفولكلورية التي نعرفها، لتكون أحد فروع التراث الشعبي المستحدثة.

وتقود الكاتبة بسمة حسن مركبتها الخاصة في شوارع القاهرة، ترصد وتحلل هذا الشكل الجديد من المادة الفولكلورية وتفتح بابًا لدراسة شكلٍ نُحت على طريقته الخاصة وإن كان متشربًا لتراثنا الشعبي الذي لا ينضب أبدا.

تفاصيل مشاركة مشروع "أفق" بصالون الجزائر للكتاب 2023

وفي سياق آخر؛ يشارك مشروع "أفق" في جناح بيت الحكمة للثقافة، بصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا 2023، وهو مشروع يهتم بما تنتجه العقول العربية الشابة، على وجه الخصوص، بما لها من قدرات علمية لم تتكلس بعد تحت وطأة الكبح المنهجي، تلك العقول المؤمنة بأن العلم ملاذ ليس له بديل، والقادرة على خلق مناهجها الخاصة في مناحي المعرفة الثقافية والإنسانية، مثل: الفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع وعلم النفس والنقد والأدب والدراسات الثقافية والدينية والميثولوجيا والإثنولوجيا وغيرها.

ومن بين الإصدارات التي يشارك بها "أفق": أصداء الشاعر القديم: تعدد الرواية في الشعر الجاهلي لـ د. أيمن بكر، خطاب الذات في السيرة  الذاتية النسائية لـ د. نعيمة عاشور، سرديات الانتهاك في الرواية العراقية لـ علي حسن الفواز، النقد الثقافي: نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب لـ محمد إبراهيم عبد العال، مفهوم العامة: الجلي والخفي لـ د. معجب العدواني، الألعاب التراثية من الموروث الثقافي إلى الاستثمار التربوي لـ د. بوزيد الغلي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي لـ د. هيثم الحاج علي.

بيت الحكمة للثقافة فولكلور الأسفلت بسمة حسن كتاب مشروع أفق صالون الجزائر للكتاب 2023

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