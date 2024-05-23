الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط تهريب لوازم سجائر إلكترونية بمطار برج العرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، برئاسة سعد عبادي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية، اشتبه في  الراكبين “م.ج.م”، و"ا.م.ع" مصريين الجنسية، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، اشتبه في 3 حقائب تخص الأول، وحقيبتين تخصان الراكب الثاني، حيث تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بهم.

بالعرض على وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، شكل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، وتبين وجود 1260 قطعة مستلزم سجائر وشيشة إلكترونية cartridge بحقائب الراكب الأول و810 قطع من ذات الصنف السابق  cartridge سجائر وشيشية إلكترونية بحقائب الراكب الثاني، وبلغت قيمة المضبوطات حوالي 207 ألاف جنيه.

وقرر سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 5 و6 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

مطار جمارك مطار برج العرب السجائر الإلكترونية الشارقة

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة حيازة 18 كيلو حشيش في الإسكندرية

التحقيق فى انهيار عقار قديم بالإسكندرية

حبس فكهانى ذبح زوجته فى الإسكندرية

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

تقطيع جثتها بصاروخ.. أحكام بالإعدام والسجن للمتهمين في "قتل سيدة الإسكندرية"

للنصب على المواطنين.. حجز عاطل ضبط بشهادات مزورة غرب الإسكندرية

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول ذبح فكهانى لزوجته بالإسكندرية

انتظام حركة الملاحة البحرية.. ميناء الإسكندرية يستقبل 146 ألف طن سلع استراتيجية

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)