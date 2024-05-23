إحباط تهريب لوازم سجائر إلكترونية بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، برئاسة سعد عبادي، من ضبط محاولتي تهريب كمية من لوازم السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية، اشتبه في الراكبين “م.ج.م”، و"ا.م.ع" مصريين الجنسية، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، اشتبه في 3 حقائب تخص الأول، وحقيبتين تخصان الراكب الثاني، حيث تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بهم.

بالعرض على وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، شكل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، وتبين وجود 1260 قطعة مستلزم سجائر وشيشة إلكترونية cartridge بحقائب الراكب الأول و810 قطع من ذات الصنف السابق cartridge سجائر وشيشية إلكترونية بحقائب الراكب الثاني، وبلغت قيمة المضبوطات حوالي 207 ألاف جنيه.

وقرر سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 5 و6 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.