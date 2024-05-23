حبس عاطل بتهمة حيازة 18 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار وحيازة 18 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص في الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،450،000 جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.