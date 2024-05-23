محافظ الفيوم يستقبل وفد "الاتصالات" لمتابعة استعدادات إطلاق منصة "حياة كريمة"

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بـــ "منصة حياة كريمة الرقمية"، لبحث ومناقشة كافة الاجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتور أحمد الخطيب مدير المكتب الفني لنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندسة روفيدة محمود مدير مشروع المنصة، والمهندس محمد عبد الرحمن أخصائي مشروع المنصة، والاستاذة ايمان ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

خلال اللقاء، تم استعراض آليات عمل المنصة الرقمية، وما تتضمنه المنصة من خدمات ومزايا تفاعلية، لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم، وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشري، وتنمية القدرات الرقمية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن بالغ تقديره للتعاون المثمر والبناء بين كافة مؤسسات الدولة، لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، وذلك من أجل توفير حياة كريمة ملائمة لهم، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد مبادرة تنموية شاملة، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في كافة القضايا التنموية والسياسات العامة.

وأشاد "الأنصاري"، بـدور "منصة حياة كريمة الرقمية"، وما ستوفره من فرص متنوعة، لتعزيز التنمية المستدامة، بالقري التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح النموذج التجريبي للمنصة الرقمية، الذي سيتم تنفيذه بقرية تطون بمركز إطسا، كواحدة من قري مبادرة "حياة كريمة".

فيما أعرب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بالغ شكرهم للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وقيادات المحافظة، لحفاوة الاستقبال، وجهودهم في توفير الدعم اللازم لتطبيق النموذج التجريبي "لمنصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون، تمهيدًا لإطلاق المنصة بكافة قري مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف الوفد، أن المنصة الرقمية المزمع تنفيذها بقرية تطون، عبارة عن منظومة تفاعلية رقمية، تتم من خلال تطبيق محمول، وبوابة إلكترونية، في بيئة رقمية مؤمّنة، تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين، لرفع الوعي الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية، وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

وأوضح وفد وزارة الاتصالات، أنه جاري اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة، وتفعيل خدماتها لمواطني قرية تطون، حيث سيتم تنفيذ النموذج التجريبي بالقرية خلال الأشهر القادمة، وذلك بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة، قبل الإطلاق الكامل للمنصة علي مستوي الجمهورية.

وكشف الوفد، أن المنصة تمثل نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحافظات، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بجانب "مؤسسة حياة كريمة".

جدير بالذكر، أن وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، قد قام بزيارة ميدانية لقرية تطون بمركز إطسا، لعقد عدة لقاءات مع مواطني القرية، والاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنصة الرقمية، وسبل استفادتهم منها، وخلال اللقاء، أشاد المواطنون بما تقدمه المنصة من خدمات ومزايا وحرف يدوية، حيث أنها ستكون حلقة وصل قوية بين المواطنين وبعضهم البعض من جهة، وبين المواطنين والمحافظة، وكافة مؤسسات الدولة، من جهة أخري.

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