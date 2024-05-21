الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيلف الشوارع بالفيوم طول اليوم.. عم حسن بائع عرقسوس متجول في الحر: خلي الناس ترطب (لايف)

حسن بائع عرقسوس
حسن بائع عرقسوس متجول

تحت حرارة الشمس المرتفعة عُمال يسعون من أجل كسب لقمة حلال لعيش حياة كريمة، عم حسن محمد 45سنة يتجول شوارع محافظة الفيوم في فصل الصيف لبيع مشروب العرقسوس للمواطنين في الشارع.

خلي الناس ترطب.. لايف 

قال عم حسن، لـ "الدستور" خلال البث المباشر معه، إنه لديه 4 بنات وولد قاما بتربيتهم من تلك المهنة حيث قام بتزويج بنتين من عمله، ولم ييأس، فهو يسعى من أجل كسب المال الحلال.

وأضاف بائع العرقسوس المتجول وهو يحمل على ذراعه قارورة العرقسوس، هي دي مهنتي عمري ما افكرت اسيبها ولا اشتغل على عربية، أنا بحب اللف في الشوارع، فصل الصيف هو الموسم بتاعنا" خلي الناس ترطب".

لينك الايف 

https://www.facebook.com/share/v/fYqwCDo6sQ8eboyi/?mibextid=oFDknk

عم حسن ذلك الرجل الذي ظهرت على وجهه ملامح الشيخوخة المبكرة من الشقى، قادمًا من محافظة سوهاج ليستقر فى مدينة الفيوم ليكتسب قوت يومه، حاملًا أدواته المميزة الإبريق الفضى المصنوع خصيصًا من مادة الألومنيوم ليحفظ برودة المشروب، وفى يديه صاج نحاس يصدر بهم أصوات "طرقعة" لجذب انتباه المارين.

وأشار بائع العرقسوس المتجول، إلى أن سعر "كوباية" العرقسوس 3 جنيه، وقال: هو دة مصدر رزقي انا اللي بعمل العرقسوس بنفسي بصحى من الفجر اعمله وانزل شغلي في الشارع من الساعه التاسعة صباحًا، العرقسوس بتاعي بدون اي اضافات خام وطعم ورغوة، وكل ما الحر يشتد كل ما الناس تشتري العرقسوس ترطب عليها.

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عم حسن بائع عرقسوس متجول في الحر بائع عرقسوس الفيوم فصل الصيف مشروب العرقسوس

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