حبس سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالمنيا

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس سيدة لاتهامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالمنيا للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا) كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية في العديد من المجالات المختلفة وكذا شهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الشهادات مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد، وعدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان الوهمي – عدد من الكتب مجهولة المصدر – أجهزة وأدوات طبية - أكلاشيه- جهاز حاسب آلي بمشتملاته" بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.