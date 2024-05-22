الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لشكه في سلوكها.. حبس شاب قتل شقيقته بتحريض من زوجها في القليوبية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شقيقته بعدة طعنات أودت بحياتها بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل متزوجة ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنوب الجيزة أمر الإحالة احتجاز المجني عليه خطف وسرقة المتهمين النيابة العامة بالقليوبية قتل شقيقته سوء سلوكها النيابة تحريات المباحث

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