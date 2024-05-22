الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعاون الإسلامى" ترحب باعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بقرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها خطوة تاريخية مهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

الجارديان: اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية يشير لتراجع الدور الأمريكى فى عملية السلام

وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف، وتدفع تجاه تحقيق العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وجددت المنظمة دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بمساندة طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لرؤية حل الدولتين، واستنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

منظمة التعاون الإسلامي إسبانيا وإيرلندا والنرويج دولة فلسطين القانون الدولي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

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